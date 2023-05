ANDE invirtió US$ 914 millones en el sistema eléctrico en los últimos tres años

En el 2020, la ANDE invirtió en el sistema eléctrico US$ 270 millones; en el 2021, US$ 311 millones y en el 2022, US$ 333 millones, “los tres años de mayor inversión en la historia” de la empresa estatal, destacó ayer el mandatario Mario Abdo Benítez.