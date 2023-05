Viceministerio de Transporte aprueba buses universitarios de Derecho-UNA

Édgar López, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), informó que se reunió con el viceministro de Transporte, Óscar Stark, para informar detalles del proyecto piloto de buses universitarios. Afirmó que no recibió objeción, pues el plan es trasladar solo a los estudiantes de la facultad a las principales arterias, en horario nocturno, ante la falta de buses del transporte público.

Diego Ramírez, secretario general de la nucleación estudiantil, indicó que no hubo cuestionamiento por parte de Stark atendiendo que se trata de un acuerdo entre privados, que son el centro de estudiantes y la empresa de transporte, y porque la prestación será solo para los alumnos de Derecho-UNA.

“Aprovechamos la ocasión para solicitar que se extienda el horario del servicio de los buses que pasan por la zona de la facultad, hasta al menos las 22:30. Si eso se llegase a cumplir sería una victoria universitaria”, comentó Ramírez.

El proyecto de buses universitarios

Ante la crisis del transporte público que prácticamente deja sin buses a los universitarios al salir de las clases en horario nocturno, en el Centro de Estudiantes surgió la propuesta de implementar un proyecto piloto de buses universitarios. El plan es disponer desde el próximo lunes 22 del corriente de colectivos con itinerarios fijos que acerquen a los estudiantes a las principales arterias de las inmediaciones de la sede de la facultad, con un costo de G. 5.000 por tique.

López indicó que los boletos serán vendidos solo a los alumnos de Derecho-UNA y únicamente en puntos habilitados, ya que no será de libre acceso. En cuanto a las paradas, indicó que se prevén dos puntos, en frente y al costado de la facultad, y que las salidas serán cada 25 minutos desde las 21:00 y hasta las 22:15.

López señaló que si se logra vender al menos 50 boletos por día se cubrirían los costos. La idea es probar la factibilidad durante dos meses, para luego realizar los ajustes que se consideren necesarios.

Por su parte, el viceministro Stark, comentó que no existen inconvenientes pues se trata de un servicio particular que solo será para los alumnos y que no alzará a los pasajeros en el trayecto.

Referente a los requisitos que se deberán cumplir para la prestación, mencionó que el vehículo deberá estar autorizado por la Dinatran y un contrato con la empresa del bus.