Estado adeuda US$ 350 millones por obras y US$ 12 millones a colectiveros

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya está acumulando una deuda de unos US$ 350 millones por las obras en ejecución, según informó ayer Cavialpa. Desde este gremio señalan que las construcciones no pararon gracias a los bancos privados. Asimismo, el adeudo que tiene dicha institución con las empresas del transporte público por el subsidio del pasaje ya llegó a los US$ 12,4 millones.