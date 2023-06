Cotización del dólar estable a G. 7.300 en inicio del mes de junio

En lo que respecta a las operaciones interbancarias o mayoristas, estas cerraron a la baja en G. 7.241 en el primer día de operaciones del mes de junio, por debajo de la cotización efectivo o minorista, por lo que aún se percibe cierta especulación y posibles efectos de la fuga de efectivo, principalmente hacia el lado argentino.

Cotización debe estar más baja

Agentes del sector opinan que la cotización de la divisa estadounidense debería estar más baja de lo que se observa actualmente, esto considerando que se registra un mayor ingreso de dólares por el repunte esperado de las exportaciones. Sin embargo, pese al mayor volumen de dólares, la cotización se mantiene casi en los mismos niveles del cierre del 2022.

La posición de la divisa está muy cercana a la que tenía en el cierre del año 2022, de G. 7.330, y representa una variación del 7% en comparación al valor que tenía hace un año atrás, o sea acumula una apreciación del 7% interanual y para el cierre del 2023, estaría cercano a los valores actuales en G. 7.300, según estimaciones de referentes del sector financiero

Lea más: Dólar subió 50 puntos y cotizó a G. 7.320

Intervenciones del BCP

Por otra parte, el Banco Central del Paraguay (BCP) sigue activo en su participación en el mercado de cambios. Hasta el mes de abril, las inyecciones del BCP en el mercado financiero fue de US$ 448 millones. Estas inyecciones se dieron en una parte, por las partidas que tiene el Ministerio de Hacienda depositadas en el BCP por valor de US$ 313 millones, mientras que las intervenciones complementarias o intervenciones directas fueron por US$ 134 millones.