Reservas internacionales alcanzaron US$ 9.747 millones a mayo

No obstante, la tendencia en adelante es de aumento, por el mayor flujo de ingreso de dólares en el mercado. De acuerdo con las cifras oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP) en los primeros cinco meses del año hubo una resta de US$ 77 millones en las reservas monetarias del país, que se debió principalmente a las intervenciones en el mercado de cambios.

La mayor parte de los recursos están depositados en dólares, unos US$ 8.729 millones, mientras que un 5% de los recursos están en oro, unos US$ 515 millones y unos US$ 496 millones en otras colocaciones e inversiones del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.

Cabe mencionar que esta disminución de las reservas se debe en parte a las intervenciones del Banco Central para la venta de dólares en el mercado, con lo que se intentó equilibrar el tipo de cambio en el mercado local.

Hasta el mes de mayo, las inyecciones del BCP en el mercado financiero fue de US$ 477 millones. De las cuales US$ 29,5 millones fueron en mayo.

