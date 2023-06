Deuda pública: pago de intereses creció 40,7%

La cartera fiscal de enero a mayo pagó en concepto de intereses G. 2,1 billones (US$ 295,3 millones al cambio vigente), lo que representa 40,7% más en comparación con el mismo lapso del año pasado cuando abonó G. 1,5 billones (US$ 209,8 millones).

La referida diferencia representa G. 622.000 millones (US$ 85,4 millones) más, que el Tesoro Público tuvo que desembolsar con recursos genuinos para estar al día con los acreedores nacionales e internacionales.

Hacienda señala que el incremento en el pago de intereses se explica principalmente, por los aumentos de las tasas de interés de la deuda con organismos multilaterales.

Estos compromisos se cubren con los recursos provenientes de la recaudación de impuestos, teniendo en cuenta que es considerado un gasto corriente y la ley no permite que se financie con deudas, que sí pueden ser utilizados para pagar el capital.

Los intereses se abonan por los préstamos obtenidos de los organismos financieros internacionales (BID, CAF, Banco Mundial y otros) y a los inversionistas que tienen en su poder los bonos del Tesoro, por emisiones llevadas a cabo a nivel local e internacional.

Colocación de bonos soberanos

La cartera en su informe al mes de abril señala que el servicio de la deuda correspondiente a los bonos va aumentando ligeramente a causa de los intereses que son pagados por los títulos emitidos en el mercado internacional.

La alta tasa de interés, precisamente reinante en el mercado internacional hizo que Hacienda retrasara la emisión de bonos soberanos y optara en este primer semestre del año por aumentar la colocación en el mercado local en guaraníes.

Los bonos soberanos que generalmente se emiten en enero o febrero serían subastados a fin de mes o principio de julio por un monto de US$ 500 millones, porque el fisco necesita de recursos para financiar parte del presupuesto en el segundo semestre del año, fundamentalmente para obras y el “bicicleteo” de la deuda.

Deuda pública total a abril

La deuda pública total al mes de abril asciende a US$ 15.444,4 millones, lo que representa 34,3% del PIB, incluye compromisos asumidos por las instituciones componentes de la administración central y de las entidades descentralizadas.

De referido monto total, a la administración central le corresponde US$ 13.821,3 millones (30,7%) y a las entidades descentralizadas US$ 1.623,1 millones (3,6% del PIB), aunque gran parte de éste último grupo tiene la garantía del Tesoro (si las entidades no pagan el Tesoro deberá hacerlo).

El nivel de endeudamiento se incrementó US$ 7.403,5 millones desde fines de 2018, año en que asumió la Presidencia de la República, Mario Abdo Benítez, al primer cuatrimestre de 2023, lo que implica un crecimiento de 92%, dado principalmente entre 2019 y 2020 para enfrentar la crisis económica y la pandemia.