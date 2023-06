Sindicalista que cuestionó al titular de INC fue destituido, el hecho deja un nefasto precedente

Luego de cuatro sumarios, el titular de la Industria Nacional del Cemento (INC) finalmente logró destituir al funcionario Eusebio Mazacotte, secretario general del Sindicato de la Industria Nacional del Cemento de Trabajadores Turnistas (Sinctratur).

Mazacotte, a través del mencionado gremio, venía cuestionando la gestión del presidente de la cementera pública y cree que su destitución fue una persecución inmisericorde, que empezó desde el 2020, cuando comenzó a criticar varias irregularidades en la empresa estatal, que pese a millonarias inversiones solo registra pérdidas y paros constantes.

El ahora exfuncionario de la INC señaló que su despido deja un nefasto precedente a los sindicatos que quieran cuestionar la mala administración o sospechas de corrupción en la función pública.

“Antes ya me hicieron tres sumarios con la intención de despedirme, pero recién ahora, con el cuarto sumario, el presidente Benítez logró que se me despida. La justificación de mi salida es por haber pedido permiso por la salud de mi hijo, que es especial, y por reposo médico. Yo sé que mi despido es por las denuncias que hice en su contra”, expresó Mazacotte durante una visita a la redacción de este diario.

Lea más: Denuncian “cacería de brujas” en la INC tras denuncias de mal manejo

Función Pública recomendó despido

La resolución de la destitución fue firmada por Benítez el 9 de junio último, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) se haya expedido sobre el sumario.

En este sentido, la jueza instructora del sumario, María Angélica Mora, calificó como falta grave la ausencia injustificada de Mazacotte, por lo que resolvió que el funcionario sea destituido, con una inhabilitación de ocupar cargos públicos durante dos años.

Mazacotte señaló que ya está siendo asesorado en el Ministerio de Trabajo y que demandará a la INC ante un tribunal contencioso administrativo. Según Mazacotte, la jueza Mora “se agarró del reposo de mi hijo con síndrome de down, porque le llevaba a su control, para alegar que tenía ausencias injustificadas, lo que no es cierto, tengo todos los permisos”.

Lea más: Dirigente colorada y esposo cobran millones en la INC sin tener título

Otros son “mimados”

Mientras el titular de la INC sigue con la cacería de brujas en contra de los funcionarios que critican su administración, otros que lo apoyan reciben incentivos, como el caso de la funcionaria Emilce Montiel, dirigente colorada y también secretaria general de uno de los sindicatos de la cementera, quien se convirtió una de las privilegiadas con los sueldazos.

La mencionada funcionaria cobra un salario de más de G. 15.000.000 como jefa sin tener título universitario y su esposo, Luis Alberto Paredes, (también sin título) más de G. 13.600.000. La parentela de Montiel también ocupa importantes cargos en la INC.