Fusión SET-DNA: Óscar Orué sostiene que se busca una mayor eficiencia

El titular de la administración fiscal, Óscar Orué, explicó que estuvieron analizando el plan y, en principio, ven que se busca utilizar los estándares internacionales en cuanto a la fusión entre dos instituciones como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), teniendo en cuenta que son modelos exitosos en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

Añadió que se apunta con la utilización de datos mejorar los controles, la recaudación, facilitar el comercio, simplificar en alguna medida y que una sola unidad se encargue de las dos tareas. “No es algo raro, es exitoso en otros países y puede tornarse más eficiente la administración”, puntualizó.

Explicó que, si bien será una entidad autónoma y autárquica, el proyecto establece que la designación del director nacional se hará a pedido del ministro de Hacienda y que la relación con el Poder Ejecutivo será a través del Ministerio de Hacienda. “No es que va a estar fuera del ámbito de Hacienda”, indicó.

A su criterio, la administración se tornará más eficiente en la medida que se utilicen los datos de ambas instituciones y la tecnología para evitar la intervención humana en los procedimientos, por lo que dependerá de como se organice la estructura interna de la entidad.

Orué agregó que el próximo ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, le comentó que el proyecto de fusión tiene el apoyo del Banco Mundial.

Titular de SET dice que existe riesgo de que sea politizado

Con respecto a las críticas de que el cargo podría politizarse, el viceministro argumentó que eso puede suceder actualmente, porque no existe ninguna ley que establezca que estos cargos serán ocupados solamente por técnicos, sino que es el presidente de la República el que designa y hoy el presidente Mario Abdo Benítez da la posibilidad de que todos sean técnicos. “Es un riesgo que existe hoy”, remarco Orué.

Sobre las versiones que lo señalan como candidato a ocupar la dirección nacional del nuevo organismo, dijo que no recibió ningún ofrecimiento oficial y que si la oportunidad se presenta lo analizará, porque es un funcionario con 30 años de servicio.

El viceministro dijo que conversó con el presidente electo, Santiago Peña, y lo único que éste le pidió fue coordinar los trabajos y hablar con los gremios empresariales, sindicales, recoger las sugerencias y las críticas sobre el proyecto. “Eso me pidió y no me habló de ningún cargo en particular”, insistió.