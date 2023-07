INC apura otra millonaria licitación para comprar “combustible de caldera”

El presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Ernesto Benítez, también está apurando una millonaria licitación para la adquisición de “combustible para caldera”, que utilizan para iniciar el calentamiento de horno de Vallemí (después de una parada) y para el calentamiento del secador de puzolana de la planta de Villeta.

Para estos fines se puede utilizar biodiésel, fuel oíl o gasoil, pero en los documentos del llamado no se especifica qué tipo de carburante es la que se adquirirá.

Solo se precisó que pretenden comprar 1.500.000 litros de “combustible de caldera” para la planta de Vallemí y 300.000 litros para Villeta, con un precio de referencia de un poco más de G. 4.300 por litro, según los datos de la convocatoria. Las ofertas de la subasta a la baja electrónica se recibirán este 19 de julio y se estimó una inversión de G. 7.867 millones.

Lea más: INC reactiva la producción tras 50 días de paro, pero sigue sin tener suficiente coque

Técnicos de la estatal advirtieron ayer que la cementera viene comprando “restos de aceites sucios que se juntan de los talleres” para el inicio del calentamiento de horno de Vallemí y que solo “se usa el nombre de fuel oíl” para que sea más caro. Respecto al caso de Villeta, dijeron que se viene usando gasoil común para el calentamiento de secador de puzolana.

“Venció” contrato para compra de fuel oíl en INC

Asimismo, llama la atención que la INC haya realizado esta millonaria licitación para adquirir “combustible de caldera”, cuando aún tenía un contrato del 2019 aún vigente para la provisión de fuel oíl, que se debía utilizar para los fines mencionados. Este contrato se firmó con la empresa Monte Alegre, de Conrado Hoeckle, firma que debía proveer 5.000 metros cúbicos de fuel oíl a INC, por G. 22.630 millones.

Del monto de este contrato solo se llegó a ejecutar un poco más de G. 13.000 millones, pues el plazo “venció”, según explicó ayer a este diario el titular de la INC, Ernesto Benítez, para justificar el nuevo llamado en curso.

Pero en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no se publicó ningún documento sobre la suspensión o el vencimiento de ese contrato. Además, la INC podía renovar el convenio, pero tampoco lo hizo. Según Benítez, no reanudaron el contrato con Monte Alegre porque en ese momento tenían la opción de comprar un combustible más barato.

Lea más: Advierten sobre “último golpe” a INC antes del cambio de Gobierno

En este sentido, el alto funcionario indicó que tras el vencimiento del mencionado contrato, a finales del 2021 se contrató a la empresa Industrias Avay, representada por José Asunción Solís, para que provea el combustible para el horno de Vallemí. En este caso, tampoco aclaró qué tipo de “combustible de caldera” se adquirió, pero indicó que fueron 300.000 litros por G. 3.900 millones.

Respecto al carburante para el calentamiento del secador de puzolana de Villeta, Benítez mencionó que hasta la fecha vienen utilizando gasoil tipo III, sin especificar la modalidad de compra.

“El contrato actual (con Industrias Avay) ya está terminando. Creo que queda una carga más. El contrato anterior de fuel oíl venció antes de completar el saldo y no se prorrogó la vigencia porque teníamos opción de licitar un combustible más barato”, expresó.

Llamativamente, a solo semanas de dejar la INC, Benítez también apuró otra licitación para la compra de 300.000 toneladas de puzolana por otros G. 24.495 millones. Esa cantidad es para una producción de tres años, por lo que se sospecha que haya un posible negociado.