Las exportaciones crecieron 21% al primer semestre y alcanzaron US$ 8.412 millones

Las exportaciones totales del país al mes de junio del 2023, alcanzaron un valor de US$ 8.412,1 millones, que representa un incremento del 20,8% en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando los envíos alcanzaron US$ 6.965,5 millones, según el reporte de comercio exterior del BCP.

De acuerdo con los datos, las exportaciones registradas representaron el 69,8% del total de los envíos, que alcanzaron US$ 5.874,4 millones. Las exportaciones registradas aumentaron 18,4% en el primer semestre del año, en comparación al mismo periodo del año pasado.

Lea más: Exportación de soja ya ingresó al país US$ 1.480 millones en cuatro meses

Envíos de soja aumentaron 108%

Según el reporte oficial, el incremento observado en las exportaciones registradas se encuentra explicado principalmente por mayores envíos de granos de soja, energía eléctrica y arroz.

Al primer semestre del año las exportaciones de soja sumaron US$ 3.783 millones, que representa un aumento de 108% con respecto al mismo periodo del año pasado.

En cuanto a los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 508,7 millones, superior en 1,1% a lo registrado en el mismo periodo del año 2022. Por su parte, las reexportaciones que representan el 24,5% del total de los envíos, registraron un valor de US$ 2.056,8 millones, con un aumento de 36,1% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Lea más: Soja: el 97% de la exportación de Paraguay va a la Argentina

Superávit en balanza comercial

Según los datos oficiales, a junio del año 2023, las importaciones totales alcanzaron US$ 7.259,6 millones, 1,3% mayor respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones registradas representaron el 95,9% del total, alcanzando un valor de US$ 6.964,6 millones, un 1,2% superior con respecto al valor acumulado a junio del 2022

Con estos resultados, la balanza comercial registró un superávit de US$ 1.152,5 millones al primer semestre. El superávit surge de la diferencia ente las exportaciones totales (US$ 8.412 millones) y las importaciones totales (US$ 7.259 millones)