Subsidio por tarjeta estudiantil sería de unos G. 1.620 millones

Alrededor de G. 1.620 millones aproximadamente serían los recursos que se demandarían para atender el pedido de subsidio de las tarjetas del billetaje para estudiantes. La Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) pidió al Estado que garantice la obtención del plástico para que de esa forma puedan acceder al medio pasaje en sus viajes por el transporte público en el área metropolitana.

Ángel Darío Britos, de Fenaes, indicó que siguen pendientes de entrega 24.000 tarjetas, y por ese motivo los afectados se ven obligados a pagar el pasaje entero. El año pasado se distribuyeron 45.478 y la demanda de plásticos ronda las 75.000 unidades.

Lea más: Buscan subsidio por tarjeta estudiantil del billetaje

De esta manera, atendiendo que cada tarjeta tiene un costo de US$ 3 (G. 21.600 al tipo de cambio de actual), según el viceministro de Transporte, Óscar Stark, se puede estimar la demanda de recursos que implicaría para el Estado atender a los estudiantes.

Britos recalcó que el sector es consciente de que la primera tarjeta es gratis, pues así se estipula la reglamentación del billetaje. Sin embargo, hasta el momento registran serios inconvenientes para que se cumpla la normativa y son los estudiantes los perjudicados.

Lea más: Actualizan designaciones del consejo del billetaje electrónico

Diputado solicitará reporte

El diputado Raúl Benítez cuestionó al Viceministerio de Transporte (VMT) por la falta de gestión para obligar a que se cumplan con las disposiciones vigentes. “Transporte debería ser el primer interesado en hacer cumplir con sus responsabilidades a las distintas empresas, pero una vez más demuestra que se les hace difícil hacerlo. No puede ser que la empresa correspondiente no cumpla y otra vez tengamos que absorber los contribuyentes en la impresión de tarjetas para un tema tan sensible como el boleto estudiantil”, afirmó.

Anticipó que solicitará información al respecto.