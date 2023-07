Estiman que soja y algodón podrían ingresar al Chaco unos US$ 163 millones

“En lo que se refiere a la soja, podemos decir que esta fue una buena zafra, ya que las lluvias acompañaron en la época de floración y en llenado de granos, y aunque aún es difícil de confirmar, algunas estimaciones hablan de 3.000 kilos por hectárea, con pisos bajos de 1.500 kilos/ha y techos de hasta 5.000 kilos/ha, pero a pesar de esta variabilidad, ha sido mucho mejor que los últimos tres años en los que tuvimos sequías”, explicó el titular de la Asociación de Productores Agropecuarios Chaco Sustentable (APACS), Ing. Agr. Carlos Passerieu.

Promedios en algodón

En cuanto al comportamiento del algodón, cuya cosecha está terminando, manifestó: “Con el algodón pasó algo diferente, pues los rendimientos han variado mucho entre zonas, ya que todos los campos que están cerca de las Colonias Menonitas han tenido buenos rendimientos de 4.000 a 4.500 kilos/hectárea, situación que no se dio en la zona de Mariscal Estigarribia donde la presencia de hongos por las excesivas lluvias y dos heladas seguidas afectaron las cápsulas, por lo que creemos que no se llegará a los 2.500 kilos/ha. Con estas dos situaciones podemos hablar de unos 3.000 kilos/ha en promedio”.

Soja podría dejar unos US$ 73 millones

Luego de 3 años de sequía, esta zafra es como oxígeno para los productores. “Estos números no son absolutos, pero creemos que si calculamos que se sembraron 70.000 hectáreas de soja, con rendimientos promedios de 3.000 kilos/ha, con costos de producción de US$ 450 por hectárea, y a un precio de venta de US$ 500 la tonelada, daría un total de US$ 1.500 por hectárea, a los que descontando el costo dejaría un margen de US$ 1.050/ha y por la cantidad de hectáreas sembradas daría unos US$ 73 millones de ingreso neto”.

Algodón sumaría US$ 90 millones

“Si hacemos el mismo ejercicio con el algodón y siempre hablando de probabilidades, teniendo unas 50.000 hectáreas sembradas, con un promedio de 3.000 kilos/ha, sobre la base de US$ 1.600 la tonelada y asumiendo un 32% de rendimiento en fibra tendríamos un total de US$ 1.536 ha. Si a ese ingreso le descontamos los US$ 1.000 de costo de producción quedan US$ 536 que sumados al ingreso que generaría el carozo resultante del desmote que rondaría los 254 US$/ha, se tendría un ingreso de 1.790 US$/ha que multiplicado por la cantidad de hectáreas, genera una ganancia cercana a los US$ 90 millones, con esto, entre ambos rubros se llegaría a unos 163 millones de dólares”, explicó el profesional.

Siempre atentos al clima

“Yo soy realista y trato de manejarme en base a información estadística, con 14 años de experiencia en agricultura en el Chaco tuvimos cinco periodos de sequía, lo que representa una sequía cada tres años, pero lamentablemente tuvimos tres seguidas que nadie se esperaba. No obstante, no quiero creer que vengan sequías muy pronto, más bien un periodo de El Niño normal, por tanto haciendo buena rotación, coberturas y densidades de siembra adecuadas se va a poder lograr buenos rendimientos y lograr una tranquilidad para los años venideros”, finalizó el asesor de la Estancia Palmeiras.