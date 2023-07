Molino chino que Engineering vendió a la INC volvería a operar en 15 días

El molino chino de clínker que la Industria Nacional del Cemento (INC) compró de Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, por US$ 12 millones, en el marco de las inversiones en la cementera estatal de una parte de los recursos provenientes de la colocación de bonos soberanos está parado hace seis meses y volvería a operar antes del 15 de agosto, según informó ayer el titular de la empresa, Ernesto Benítez.

Esto tras reciclar placas originales del molino viejo (molino N° 2) de la planta de Villeta d la estatal, para adaptarlo al molino de origen chino (molino N° 2), que la cementera compró de la “superproveedora” del Estado, porque no tiene repuestos. La máquina será reparada con una “remanufacturación”, que consiste en fundir placas desgastadas del molino viejo para fabricar y adaptar las piezas que necesita el molino “nuevo” que se compró de Engineering.

Benítez informó que ayer comenzaron los trabajos de fundición y que la fabricación llevaría dos semanas para su posterior montaje. “Ahora mismo se están fundiendo las placas en el taller del proveedor. La fabricación llevaría unas dos semanas. El montaje lleva 2 a 3 días. A partir de eso generalmente lleva unos días de puesta a punto hasta que la marcha sea continua. Antes del 15 de agosto creo que ya estaría produciendo cemento”, explicó.

Alegan que se está fundiendo placas nuevas del molino viejo, pero Benítez desmiente

Los empleados de la planta de Villeta informaron que las placas que serán remanufacturadas son nuevas y no usadas, como dijo el presidente de la empresa. Además, indicaron que al costo de la remanufacturación (estimado en más de G. 300 millones) hay que agregar el precio de las placas originales que se están sacando del depósito.

Al respecto, el titular de la INC, señaló: “No es así. Las placas que se usan para la remanufacturación son las usadas del molino 2 y otras que quedaron en stock desde hace muchos años y corresponden a partes que ya no están en uso actualmente. Fundir placas nuevas que se van a usar en el molino para hacer placas para otro molino no es algo que yo haría”, señaló.

Benítez agregó que con esta solución ahorrarán, porque en vez de gastar unos G. 1.000 millones gastarán “solo” un poco más de G. 300 millones para hacer los trabajos.

“El trabajo de remanufacturación costará alrededor de 300 millones, y algo, de guaraníes. ¿Por qué eso no más? porque vamos a utilizar placas desgastadas y vamos a fundir en una metalúrgica especializada para eso. Entonces vamos a fabricar piezas nuevas con nuestras propias piezas desgastadas, porque si compramos piezas nuevas eso implicaría probablemente el triple del precio como mínimo. Entonces lo que nosotros hacemos es aprovechar las placas que ya tenemos”, manifestó.

Sin embargo, los obreros de la fábrica insistieron ayer que desde el martes se están “sacando placas originales del molino N° 1 para llevar a Wilko Metalúrgica, de Fernando de la Mora, para fundir y mandar hacer las placas que le faltan al molino N° 2″.

“Las placas que se llevan a Wilko Metalúrgica son las que se compraron para el molino N° 1, pero como no tiene repuestos el molino N° 2 se va fundir y se va adoptar las medidas de la placa que necesita molino chino. Se va experimentar para salvar esta situación, otra improvisación más, total el presidente no es el que paga”, expresó una de nuestras fuentes.

La Contraloría ya corroboró en dos informes, uno del 2019 y otro del 2022, que la inversión de los US$ 80 millones obtenidos por el Estado con los bonos fracasó en la INC. La fiscalía tiene abierta dos carpetas para investigar los indicios de corrupción.