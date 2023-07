Más deuda para pagar a contratistas y farmacéuticas

La deuda en total asciende actualmente a unos US$ 500 millones y el nuevo gobierno del presidente electo, Santiago Peña, que asumirá sus funciones el próximo 15 de agosto, manifestó su interés de cumplir con estos compromisos pendientes.

Son deudas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por las obras de infraestructuras realizadas en el país; y del Ministerio de Salud Pública, por la provisión de medicamentos.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, dijo a ABC que el proyecto de ley está en proceso de discusión con el equipo de transición del nuevo gobierno y la idea es presentar a consideración del Congreso antes del 15 de agosto.

Sostuvo que para obtener los recursos necesarios para cumplir con los referidos compromisos, el proyecto de ley incluirá una autorización para acceder a un nuevo endeudamiento de por lo menos US$ 350 millones.

Dejo en claro que el monto final dependerá de las medidas a ser aplicadas a la par, como la utilización del saldo inicial de caja y no pagar a la Caja Fiscal por los cargos vacantes, entre otras opciones que se barajan para generar recursos.

A modo de ejemplo, al no pagar por los cargos vacantes el Tesoro dispondría de entre US$ 30 millones a US$ 40 millones.

Déficit fiscal irá por encima del tope

Con esta operación de pago de la deuda pendiente, de acuerdo a las estimaciones preliminares de la cartera, el déficit fiscal podría cerrar a fin de año entre 3,3% y 3,5% del PIB, por encima del tope establecido en la ley de presupuesto de 2,3% del PIB y del plan de convergencia.

El impacto en el déficit dependerá del momento en que se abone la deuda y de que manera se haga la operación, de una sola vez o una parte este año y la otra en el próximo año. Para 2024 el compromiso es volver al tope de déficit de 1,5% del PIB, como se establece en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El futuro ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, había señalado sobre estos compromisos pendientes que su pago podría hacer disparar el déficit a 5% del PIB.