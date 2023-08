MOPC defiende la APP de ruta PY02 que desangra al Estado y a la ciudadanía

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia, defendió ayer la obra de duplicación de la ruta PY02, que se está ejecutando a través de la Ley Nº 5.102/13 de Alianza Público Privada (APP), pese a que la obra está desangrando las arcas del Estado y de la ciudadanía con la triplicación de la tarifa del peaje.

Tras una reunión con los camioneros, que no están conformes con el aumento de hasta un 200% en el peaje de Ypacaraí y que siguen movilizados, los medios de prensa consultaron al ministro Segovia si conviene el desarrollo de este tipo de obras y el ministro solo elogió la carretera duplicada, pero sin dar los pormenores del costo del mismo y del impacto de la financiación en el bolsillo de la gente.

“Se ve que usted no recorrió todavía hasta Ciudad del Este nuestra ruta. Entonces, yo le puedo decir que esta herramienta es fundamental para seguir con todas las obras que pueda encarar el nuevo gobierno que venga. Es una herramienta muy útil, solo hay que cumplir los compromisos”, respondió el ministro cuando se le consultó al respecto.

Pero lo que no dijo el titular de la cartera del MOPC es que el Estado está desembolsando al año más de US$ 80 millones para cubrir las obligaciones con el consorcio Rutas del Este, integrado por la empresa española Sacyr y la paraguaya Ocho A, esta última del senador Luis Pettengill, que percibirá unos US$ 1.700 millones con este plan durante los 30 años de concesión.

Este aporte de recursos públicos impacta enormemente en el presupuesto del MOPC y en el déficit fiscal del país. Para tener una idea, el Estado aportará este año US$ 88 millones al fideicomiso que fue creado para cubrir las obligaciones de esta APP, recurso que se utilizará para los pagos correspondientes al 2024.

Además, la ciudadanía también está pagando tarifas exorbitantes en los peajes de Nueva Londres e Ypacaraí para que el proyecto sea “factible”. Aún así, solo el 40% de la inversión se está cubriendo con la recaudación de los peajes y el 60% restante proviene de aporte estatal, con impuesto de todos los paraguayos.

Lo que tampoco mencionó el ministro es que con otras modalidades de financiación como de préstamos de organismos multilaterales o de bonos soberanos se pudo costear la duplicación de la ruta PY02 a un menor precio.

Reunión sobre precio del peaje quedó en cuarto intermedio

La reunión de Segovia y los camioneros quedó en cuarto intermedio y hoy, a las 9:00, retomarán el encuentro para definir si se llega o no a un acuerdo. Juan Villalba, presidente de la Central Obrera y Transporte del Paraguay, señaló que pidieron que el precio del peaje se mantenga, o en todo caso que solo se aumente en un 100% y no 200% como se implementó desde ayer.

Además, señaló que buscan una solución a la disparidad de criterios en la denominación de algunos vehículos. Entre ellos, lo que los camioneros denominan “doble eje” pero que para la concesionaria Rutas del Este es “triple eje”.

Beneficios a firma del senador Luis Pettengill

El consorcio Rutas del Este fue beneficiado con cuatro adendas al contrato durante este gobierno, lo cual se debería a la amistad que tienen Luis Pettengill, dueño de Ocho A, con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Pettengill incluso es actualmente senador del Partido Colorado.

Peaje debía subir G. 19.000, según ministro, y no descartan “fuga de peajes”

El ministro Rodolfo Segovia también señaló ayer, tras una reunión con los camioneros, que la tarifa del peaje en el puesto Ypacaraí debía incluso subir hasta G. 19.000 para los vehículos livianos. Mencionó que esta cifra salió de los estudios realizados, pero que aún así mantuvieron la tarifa en G. 15.000, que es la suba aplicada desde ayer en el tramo concesionado a la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrado por Sacyr y Ocho A, esta última del senador Luis Pettengill.

“Nuestro estudio de costo del peaje inclusive da más, hablando de vehículos livianos, da más de G. 15.000, estamos entre G. 18.000 a G. 19.000 más o menos lo que nos da el estudio de costo del peaje. Eso está dentro de un estudio técnico, no es que nosotros lo hacemos así por sentimiento, está respaldado por estudios técnicos que lo hacen nuestros técnicos y también en conjunto con la gente de la SOE”, expresó.

Respecto a las sospechas de una “fuga” en la recaudación de los peajes, cuyo cobro está en manos de Rutas del Este, pues ni la mitad de la inversión de la primera APP se está cubriendo con este cobro, el ministro mencionó que puede ser que esto ocurra, pero que la institución tiene tecnología y supervisores para controlar.

“A mí particularmente no me consta, pero puede que sea. Puede que sea así, pero nosotros estamos atentos siempre a cumplir con eso realmente”, expresó. También dijo que la pandemia afectó a los ingresos de todos los puestos de peajes.