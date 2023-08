Próxima revisión del Anexo C está pasando desapercibida, advierten

Temas claves relacionados a la Itaipú Binacional y por ende, para el país, no están en la agenda pública de estos días, siendo que faltan apenas cuatro días para que se cumpla el plazo previsto que permite la revisión del Anexo C del Tratado que la rige. “Esto no es bueno porque es un momento muy importante para la historia del Paraguay, y en particular para Itaipú”, advirtió el empresario del sector energético y también exconsejero de la binacional, Ing. Eduardo Viedma.

Dijo que es muy importante abordar varios puntos que se deben debatir y resolver, como la tarifa, el control de las aguas, la producción de energía, la forma de venta de dicha producción, el nodo de frontera, entre otros. “En el 2021, 2022 y ahora 2023, la disminución de la tarifa por contratación de potencia se está dando. Desde el punto de vista del Paraguay se está tratando de evitar que esta tarifa baje tanto que solo cubra los gastos de mantenimiento y los compromisos asumidos por Itaipú en el pasado”, indicó.

Agregó que si la tarifa es tan baja como prevé el Anexo C, no habrá fondos para cubrir ningún tipo de proyectos futuros como lo está haciendo hoy con puentes, unidades de salud familiar y otros. “Es importante que el gobierno entrante tenga esto como prioridad dentro de su agenda porque son recursos que hoy Paraguay puede disponer con Itaipú, que está libre de deudas. Si no se plantea ya de entrada con el gobierno del Brasil, con el tiempo va a ser difícil evitar que se quiera aplicar la fórmula que hoy existe en el Anexo C”, mencionó.

El uso y control del agua

Para el Ing. Viedma es primordial abordar el uso racional del agua y su control. “Quienes estuvimos en el Consejo pasamos por una época de tremenda sequía, tuvimos que liberar agua del embalse para poder subir los niveles del río Paraná para hacer que embarcaciones paraguayas puedan navegar y exportar, lo cual es grave y puede volver a pasar en el futuro”, recordó.

Por ello, señaló que la situación climática es un hecho que hoy el tratado no contempla. “El Anexo C no contempla ese riesgo, principalmente para el Paraguay, porque todos sabemos que Brasil tiene manejo del flujo de agua, tiene alrededor de 54 centrales sobre la cuenca del río Paraná, lo cual hace que el manejo del flujo de agua que llegue a Itaipú esté controlado por ellos. Ese control del agua es algo que tiene que ponerse en una nueva fórmula, una nueva forma de compensar al Paraguay y a las entidades compradoras”, manifestó.

Comprar energía en vez de potencia

Para el exconsejero de Itaipú, Ing. Eduardo Viedma, mientras Paraguay no consuma el 100% de la energía que produce, el modelo que tiene Itaipú de venta de potencia instalada es interesante para el país, pero que dejará de serlo cuando consumamos toda la energía que nos corresponde. “Comprar por potencia instalada ya no será atractivo para el Paraguay, sino comprar la energía producida, que es lo que hoy se tiene en Yacyretá. Hay que pensar en ese modelo, ya que en 8 o 10 años estaríamos consumiendo todo, y pensar en comprar energía, no en comprar potencia”, puntualizó.