Itaipú entregó US$ 136 millones a la ANDE, de los US$ 229 millones comprometidos

Según los datos facilitados por la Asesoría de Responsabilidad Social de la Itaipú, del total comprometido en esta cooperación, US$ 229 millones, quedarían pendientes desembolsos por US$ 93 millones (40,6%); de los cuales, US$ 50 millones están previstos para el 2024 y otros US$ 43 millones en 2025.

Desde la Asesoría de Comunicación de Itaipú recordaron que el convenio consta de 7 componentes y su plazo de ejecución es de 60 meses, con vigencia del 19 de marzo de 2021 al 19 de marzo de 2026.

El componente 1 corresponde a la adquisición de materiales de distribución para obras de ampliación, mejoramiento y mantenimiento de redes eléctricas, y está presupuestado con un monto de G. 914.637 millones; de los cuales ya fueron ejecutados y comprometidos G. 685.325 millones (74,9% del convenio).

El componente 2, que comprende la Asistencia Técnica para la fiscalización y supervisión de obras eléctricas en todo el territorio nacional, tiene asignado un presupuesto de G. 20.980 millones; de los cuales ya se llevan ejecutados y comprometidos G. 18.726 millones (89,3%).

Para el componente 3, que contempla la adquisición del nuevo sistema de Gestión Comercial, se destinó un presupuesto de G. 96.428 millones; de este total se llevan ejecutados y comprometidos más de G. 372,5 millones (0,4%). Este componente beneficiará a los 1.531.440 clientes que tiene la ANDE, resaltaron.

En cuanto al componente 4, establecido para el montaje y puesta en funcionamiento de subestaciones compactas en 66 kV / 23 kV en los distritos de Asunción, San Bernardino, Ciudad del Este e Ypané, se contempla un presupuesto de G. 174.841 millones; de los cuales ya fueron ejecutados y comprometidos G. 73.694 millones (42,1%).

En el componente 5, correspondiente al fortalecimiento de las líneas de transmisión de los sistemas eléctricos de las zonas Norte, Central y Oeste que comprende los departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, Caaguazú, Guairá, Presidente Hayes (Tte. Manuel Irala Fernández y Tte. Esteban Martínez), Alto Paraguay y Boquerón, con 1.792.134 habitantes, se destinó un presupuesto inicial de G. 93.657 millones, y actualmente se llevan ejecutados G. 2.107 millones (2,2%).

El componente 6, destinado al mejoramiento y refuerzo del Sistema de Distribución del área metropolitana, con provisión total de materiales en distritos de los departamentos Central y Cordillera, contaba con un presupuesto inicial de G. 289.791 millones, a la fecha se encuentra comprometido el 100% de dicho monto.

El último componente, correspondiente al número 7, está consignado a la promoción de la Movilidad Eléctrica en la ANDE, que a la fecha se encuentra con la recepción total de los vehículos adjudicados. A este segmento fue destinado un presupuesto inicial de G. 8.468 millones, que fue incrementado, y se llevan ejecutados G. 10.726 millones.