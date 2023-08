Deuda pública asciende a más de US$ 16.000 millones

El nuevo Ministerio de Economía actualizó en la víspera los números de la deuda pública al cierre del séptimo mes del año, que incluye los asumidos por instituciones componentes de la administración central y de las entidades descentralizadas.

Los compromisos ascienden a un total de US$ 16.000,5 millones, que equivale a 36,1% del PIB, lo que implica un incremento de US$ 946,8 millones con respecto a diciembre del año pasado.

El ejercicio 2022 había cerrado con una deuda total de US$ 15.053,7 millones, lo que en aquel entonces representaba 36% del PIB.

Los datos dan cuenta que la deuda aumentó en enero US$ 63,9 millones, en febrero US$ 118,1 millones, en marzo US$ 81,3 millones, en abril US$ 169.3 millones, en mayo se redujo US$ 10,4 millones, pero en junio volvió a subir US$ 89,7 millones y en julio otros US$ 434.9 millones.

En este último mes, aunque el informe no lo dice, ese salto registrado obedecería a la colocación de bonos soberanos realizado en el mercado internacional a fines de junio.

A nivel internacional se adjudicó US$ 500 millones, compuesto de la siguiente manera: US$ 430 millones autorizados por ley de presupuesto y US$ 70 millones autorizados por ley de administración de pasivos o ley de “bicicleteo”.

En gobierno de Mario Abdo Benítez se duplicó la deuda

Con esto la deuda pública total durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR), comparando el monto de 2018 (US$ 8.040,9 millones, equivalente a 19,8% del PIB) a julio de 2023, aumentó US$ 7.959,6 millones, lo que implica un incremento de 98,9%, faltando aún contabilizar los bonos del Tesoro que fueron emitidos a nivel local y otros préstamos obtenidos antes del 15 de agosto.

Los mayores incrementos se registraron en 2019 y 2020, tiempo en que se emitieron más bonos soberanos y se contrataron préstamos para hacer frente a la recesión económica y a la pandemia por covid-19.

El informe de la cartera de Economía indica que del total a la administración central le corresponde US$ 14.313,8 millones (32,3%) y a las entidades descentralizadas US$ 1.686,7 millones (3,8% del PIB), parte que también tiene garantía del Tesoro Público.

El 50,6% del endeudamiento total se generó con la emisión de bonos del Tesoro, el 46,0% por préstamos de organismos financieros y el 3,4%, a través de la Ley N° 5074/2013 o también denominada ley llave en mano, destinado a la construcción de rutas.