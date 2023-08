Yacyretá sacará a planilleros que no trabajan, anuncia su director

Aunque no quiso dar la cantidad de planilleros que tiene la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), su actual director ejecutivo paraguayo, Luis Benítez, anunció que sacarán a los que no trabajan y pondrá a trabajar a aquellos “planilleros obligados”.

Expresó que “los que están en el freezer, que son profesionales que nosotros queremos tenerle en cuenta, darle una oportunidad de trabajar en esta nueva administración”. Fue ayer en el Congreso, cuando se trató en la Comisión de Asuntos Constitucionales el pedido de acuerdo para la confirmación de su nombramiento.

Consultado sobre cuántos funcionarios tienen actualmente Yacyretá, Benítez indicó que son 2.000 funcionarios, entre contratados y nombrados.

Según la nómina de la entidad, de julio de este año, son 1955 en total los funcionarios, distribuidos de la siguiente manera: 723 en Asunción; 772 en Ayolas y 460 en Encarnación.

El director ejecutivo señaló que tienen que sacar a los planilleros. “No hay otra opción; nosotros hoy estamos con problemas económicos, financieros y bueno, tenemos que reorganizar, optimizar los recursos”, añadió.

Mencionó también que harán un relevamiento exhaustivo para ver quienes están trabajando y analizar con los nuevos directores de áreas que están asumiendo. " Ellos me van a traer un relevamiento, seguramente de acá a poco tiempo van a tener una realidad exacta”, puntualizó.

Benítez contó que en la primera reunión del Comité Ejecutivo ya suspendieron los viajes a Buenos Aires, Argentina, para ahorrar G. 300 millones por cada 15 días. “Lo vamos a hacer todo acá en Ayolas, va a venir mi par argentino y cuando le corresponde a Paraguay, también vamos a estar ahí, que es un territorio ya de la hidroeléctrica”, manifestó.

Acerca de los reclamos que autoridades argentinas hicieron vía twitter, el director paraguayo de la EBY refirió que la deuda que mencionan es un tema de discusión de hace 30 años, no solo de ahora.

Dijo que Argentina debe por cesión de energía, US$ 85 millones, que va directo al Tesoro, y por generación de energía, otros US$ 43 millones, que administra la entidad. En total, el gobierno del vecino país adeuda US$ 128 millones. Agregó que el 7 de septiembre próximo pedirá a su par argentino que priorice a la binacional.