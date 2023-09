Preocupa la baja en precio de la carne y marcan posible camino

Estamos con un tema de atomización de mercados entre los principales mercados que nos compran la carne y ninguno de estos son considerados mercados prémium o que pagan carne de calidad, sino carne industrial que se traduce a menor precio por tonelada exportada del producto. Hay una baja a nivel mundial de la carne, que se complica más en el caso de Paraguay por los mercados que tenemos, y aparte no estamos jugando en las grandesligas, o sea, no estamos en los mercados principales, entonces el coletazo es muy fuerte para nosotros cuando empiezan a venir estas tendencias a la baja”, empezó diciendo el doctor Yambay.

Debemos generar demanda

Sobre lo mencionado por el presidente del Frigorífico Concepción, Jair Lima, que vendiéndole a Taiwán, Chile y EE.UU. no necesitamos pensar en China, dijo. “Es importante saber escuchar y analizar los puntos de vista de todos los sectores y respetar siempre la opinión ajena y distinta, sobre todo si se trata de un alto referente de la industria. Permitime no estar de acuerdo. Hoy Paraguay ha retrocedido en la cantidad de animales (hato), tenemos millones de hectáreas para seguir desarrollando de manera sostenible y un enorme potencial de crecimiento, no podemos rendirnos y empezar a regular la cantidad de hacienda que tenemos porque tenemos solamente estos mercados; nosotros lo que debemos hacer es generar demanda, y nosotros producimos cada vez más carne de calidad, el 70 por ciento que se produce acá va afuera”.

Producir más calidad

“Lo que debemos hacer es producir de mejor manera tanto en calidad como en índices productivos y reproductivos que no implican mayor inversión, sino mejorar en la productividad de nuestros campos buscando rentabilidad y competitividad en la actividad, a partir de la premisa que empresa que no crece, desaparece, y Paraguay con su hato bovino debe primero estabilizarlo, parando la disminución de cabezas para luego volver a crecer”, enfatizó.

Cuatro ejes a los que se debe apuntar

“Hoy día, de los cuatro puntos que se deben atacar realmente en mi opinión son primero el contrabando. El segundo punto es la posibilidad de exportar animales en pie, porque si la industria hoy dice que no tiene mercado para la carne, entonces creemos una válvula de escape que nos permita seguir produciendo, exportando animales en pie a otros mercados que sí tienen mejores mercados y otra visión de producción. Tercer y cuarto punto “El tercer punto es aumentar la demanda internacional, sea de los mercados principales o de aquellos que nos compran muy poco, y como cuarto punto, ya que no tenemos acceso a China, y si somos el país más grande de los 13 que reconocen a Taiwán como país independiente, estoy seguro que por lejos entre estos países, el que más potencial de producción de alimentos tiene, pedir que nos tripliquen lo que están comprando”, señaló.

No más regalos

El doctor finalizó diciendo: “No más donaciones ni regalos de Taiwán, sino la posibilidad de comprarnoslo que producimos, porque así seguiremos trabajando, creciendo y desarrollándonos como país ya que no conozco ningún caso de superación o progreso de algún estado solo mediante donaciones”.