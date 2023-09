Combustibles: pese a suba en privados, Petropar mantendrá precios, dice Peña

Santiago Peña, presidente de la República, fue abordado respecto al aumento del precio de los combustibles que realizaron los emblemas del sector privado. Manifestó en el caso de Petropar los precios se mantendrán debido a la existencia de stock de combustibles que fueron adquiridos cuando el precio internacional del petróleo era menor al actual.

Peña señaló que la reducción anunciada por la estatal se dio a raíz de una serie de medidas administrativas que fueron implementadas.

“Reducción del personal, repactar alguno de los contratos que ya se tenía a precios muy por encima de los precios del mercado, y fue eso lo que permitió que Petropar pueda hacer un anuncio de rebaja”, puntualizó.

“Creemos que esto responde a mejores prácticas y disminución del costo operativo y responde a un stock que todavía tiene Petropar de compras anteriores a precios más competitivos”, destacó.

“Seguiremos vendiendo (al precio actual) a medida que tengamos un producto a precio competitivo”, dijo el mandatario.

Petropar no está perdiendo, dice Peña

El mandatario aseguró que la petrolera estatal no está perdiendo. “Petropar no está perdiendo. Me reuní con el presidente de Petróleos Paraguayos, estuvimos analizando y vimos cuáles fueron los impactos que tuvo dentro de la estructura de costos las primeras medidas administrativas”, sostuvo.

Además, señaló que su gobierno seguirá trabajando para que Petropar “sea eficiente, competitivo y no genere distorsiones”.

“Cuando nosotros vendemos por debajo de lo que vende el sector privado, nosotros no queremos distorsionar, nosotros queremos demostrar que realmente el precio puede disminuir”, destacó.

Finalmente, reconoció que una vez acabado el stock actual y cuando se realice una próxima compra, si el precio del petróleo llega a subir, habrá que anunciar un aumento.