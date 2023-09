Gobierno presenta medidas extraordinarias para cubrir deudas pendientes

El presidente Santiago Peña envió al Congreso un proyecto de ley para disponer establecer medidas extraordinarias con el propósito de ordenar las finanzas públicas , para cumplir con las deudas heredadas de la administración anterior, alrededor de US$ 600 millones según estimaciones del Ministerio de Economía.

El proyecto de Ley que tuvo entrada ayer en el Legislativo establece, entre otras medidas, un aumento del límite del déficit fiscal, de 2,3 % a 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado por ley para el año fiscal actual. Para financiar esto, se autoriza al Gobierno a contratar empréstitos por hasta US$ 600 millones, según se aprecia en el proyecto.

“Ante las múltiples deudas heredadas de la administración anterior, mayoritariamente con los sectores de la construcción y de la salud, estoy enviando un proyecto de ley al Congreso de la nación para la reactivación de los mismos”, expresó Peña en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

A su vez el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos en conferencia de prensa virtual también brindó detalles sobre los principales ejes del proyecto enviado al Congreso.

Además de la autorización para contraer nuevos préstamos, se pide una autorización para disponer de los remanentes de royalties de Municipios que no rindieron cuenta a la cartera estatal por lo que no pudieron ser transferidos. Ante la consulta sobre los montos de estos remanentes, Fernández indicó que los montos no eras significativos pero que podrían ayudar para cumplir con los diferentes fines que tiene el Estado en el cumplimiento de sus fines sociales.

Para calzar el PGN 2024

¨Para calzar el PGN 2024 , si bien sean insuficientes, van a ayudar a salvar algunos recursos”, expresó Fernández en relación a las compensaciones ya que hay municipios que no rindieron cuentas. “Como no va ser ejecutado van a pasar parte del Tesoro par cubrir las áreas prioritarias del gobierno”, afirmó. En cuanto a los cargos vacantes, detalló que igualmente serán redireccionados a las necesidades de las instituciones.

Finalmente, otro eje del proyecto es el fortalecimiento a las Mipymes, por lo que también se pide una autorización para que el cobro de los créditos obtenido de los Agencia Financiera de Desarrollo AFD mediante la figura de fideicomiso para Mipymes pueda capitalizar y dar de nuevos créditos y así generar puestos de empleos