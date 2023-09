¿Podrá quedarse el Paraguay con el 50% de la producción de Yacyretá?

“Yacyretá: Paraguay dejará de venderle energía a la Argentina y se desata un nuevo conflicto bilateral”, es el título del material de referencia, que está firmada por Gonzalo Bañez. En rigor, Paraguay no le vende al sistema argentino la electricidad de Yacyreta, apenas la cede una parte de la que le corresponde a cambio de una supuesta compensación.

El Art. XIII del Tratado, luego de dividir en partes iguales la energía que genera la binacional, reconoce cada una de las partes el derecho preferente de adquisición de la energía que no sea utilizada por una de ellas. Inclusive hasta hoy, Argentina se arroga el derecho apuntado y hasta ignora la palabra preferente que el tratado añade a continuación.

Derecho preferente implica que la parte que lo posea puede en una subasta igualar la mejor propuesta que hagan los otros intervinientes.

Otra característica que prueba la radical diferencia entre venta y cesión de energía en el ámbito de la binacional es el precio, tarifa o valor que pague la cesionaria a la parte cedente.

El arbitrario precio del excedente paraguayo en Yacyretá

Históricamente, según registros de la propia entidad binacional, ese “precio” fue de apenas US$ 8,6 por MWh (1 MWh = 1000 KWh) cedido; que con el factor de ajuste en el 2022 alcanzó la suma de US$ 11,7/MWh.

El cotejo de estos valores con otros vigentes en el mercado, inclusive con la tarifa de exportación de la energía de la central Acaray por parte de la ANDE al sistema argentino demuestran la arbitrariedad de estas valores. En julio último, superada la sequía que afectó a las hidroeléctricas, nuestros vecinos importaron energía eléctrica a un precio promedio de US$ 93,3/MWh.,

La ANDE factura, no sabemos si está cobrando, a US$ 120 el MWh suministrado por su central Acaray que envía a la Argentina.

La mala performance de nuestro país en Yacyretá no termina en el relato precedente. En efecto, uno los reclamos paraguayos, se relaciona con una deuda que ronda los US$ 150 millones, según informaba la última semana el presidente Santiago Peña.

De esa cantidad deben al fisco paraguayo alrededor de US$ 100 millones por cesión de energía, y US$ 50 millones a la entidad binacional, específicamente a la margen paraguaya del proyecto, recursos que utiliza para financiar sus gastos operativos, de mantenimiento y de administración.

Atrasos hasta de dos años en el pago de las facturas de la binacional

A los US$ 11,7/MWh (tarifa de compensación) deben sumarse los US$ 50/MWh (tarifa actual de Yacyretá) apuntarán algunos, pero pudo saberse que Argentina, que consumió el 93% de la producción de Yacyretá en sus 28 años operación, paga hasta con dos años de atraso parte de esa tarifa, porque Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista) abona la otra parte, en este caso US$ 15/MWh.

Hasta diciembre de 2022, debido a esa morosidad, la argentina acumulaba una deuda de US$ 4.400 millones con la binacional, según trascendió.