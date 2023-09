Petropar está en quiebra técnica por venta de combustible a pérdida, dice Ferreira

Amílcar Ferreira, uno de los integrantes que realizó el estudio sobre la situación financiera y económica de Petropar, aseguró que la estatal viene perdiendo dinero desde el año pasado, en 2022, totalizando G. 100.000 millones en su estado financiero, lo que serían US$ 13,8 millones, y equivaldría al 20% de su patrimonio neto.

“Esa pérdida sigue este año, incluso este año es mayor esta pérdida a agosto, acumula una pérdida de US$ 24 millones que aplica una política en la cual vende productos con un margen que no le permite cubrir todos sus costos operativos, es decir, vende con pérdidas”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que si esta situación de venta con pérdida persiste, la empresa prácticamente está en quiebra técnica y va a consumir todo su patrimonio en muy poco tiempo, porque no es sostenible vender por debajo del costo.

Venta a pérdida en Petropar: margen bruto es positivo

Ferreira explicó que según el estudio, Petropar tiene un margen bruto positivo, es decir, hay una diferencia entre el precio de venta y el costo del producto, sin incluir los gastos operativos, como salarios, etc.

“A agosto estaba vendiendo su producto con un margen bruto de G. 443 por litro, que no es suficiente para cubrir sus costos operativos que son G. 1.211 por litro, considerando los datos del año 2022. Entonces, pierde G. 168 por litro. Y ya considerando los precios de combustible a nivel internacional de septiembre, con los precios actuales de Petropar, su pérdida sería G 1.020 a nivel de margen, y considerando los gastos operativos, serían G 2.231 por litro”, explicó.

Enfatizó que considerando los precios de los combustibles de septiembre, generan a Petropar un margen bruto negativo, lo que ni siquiera da a la estatal para cubrir el costo de reposición. Agregó que eso es lo que hace que los emblemas privados no puedan competir con Petropar.

Venta a pérdida en Petropar: utiliza inventario

Amílcar dijo que Petropar logra vender productos por debajo de los costos porque está usando su inventario que todavía tiene, pero que solo le va a durar pocos días más, teniendo en cuanta que todas las estaciones de Petropar están acaparando el volumen de ventas.

“Al cierre de agosto, las ventas de las estaciones de Petropar, en su conjunto, en lo que es Diesel, se había triplicado, entonces se le va acabando muy rápido su stock, cuando tenga que reponer se va a encontrar con que los precios son más altos. Desde la estructura de costos que Petropar publicó en el momento en que hizo su última reducción de precios hasta ahora, los precios de los combustibles en el mercado internacional han subido en 33%”, consideró.

Insistió que es una política insostenible, teniendo en cuenta que una empresa que el año pasado perdió G. 100.000 millones, el 20% de su patrimonio neto, y que este año tiene incluso una pérdida mayor, por una política de vender por debajo de su costo, pone en riesgo la cifra acumulada de perdida que tiene Petropar hasta ahora es de US$ 24 millones que es el 50% de todo su patrimonio de US$ 50 millones.

Petropar: liquidez de US$ 88 millones

Amilcar comentó que Petropar logra sostener la política debido a que tiene un nivel de liquidez de US$ 88 millones en caja. Al cierre del 2022, eran US$ 69 millones los que tenía depositados en banco.

“US$ 100 millones en cartera a cobrar, que son los créditos otorgados a sus clientes, de esos US$ 100 millones, US$ 20 millones tienen una cuenta que se llama gestión de cobros morosos. Son el 20% de su cartera, son créditos que están en el activo a largo plazo de créditos en problema o deudas que quizás van a tener problemas para cobrar, es alto, también, existe cierta deficiencia de Petropar de dar créditos a clientes que no le pagan”, aseguró.

Agregó que en números redondos, sobre una cartera de crédito a cobrar por venta de combustible, del total de US$ 100 millones, Petropar tiene US$ 21.460.000 del nombre de la cuenta que es “deudores y gestión de cobros morosos y titulares”, de los cuales se debe buscar de quienes son esos US$ 21 millones que le deben a Petropar y por qué no le pagan.

Venta a pérdida en Petropar perjudica a privados

Amilcar Ferreira explicó que la venta a pérdida de Petropar perjudica a las 2.500 estaciones que no son del emblema y beneficia a las 240 estaciones que son de Petropar, para un total de 2.740 estaciones que hay el Paraguay, siendo Petropar el 8,3% del total de estaciones de servicio.

“Más del 75% de las estaciones de servicio en Paraguay son pequeñas, venden menos de 60.000 litros al mes, con esta situación les va a costar cubrir su costo operativo, les va a afectar, y va a haber una que otra que anuncie el quiebre. Sobre 2.500 estaciones de servicio que no son de Petropar, se ponen en peligro aproximadamente 15.000 empleos”, aseguró.

Finalizó diciendo que la presencia de Petropar en el mercado es saludable, porque fija un precio de referencia regulando el mercado con la competencia, sin embargo, con la política actual que está aplicando solamente distorsiona el mercado.