Deuda pública: elevado nivel ya genera cierta presión sobre la economía, dice titular del BCP

El titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, habló de la deuda pública el último martes durante la audiencia llevada a cabo por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que tiene a su cargo el análisis del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024.

Carvallo expuso ese día sobre la economía mundial y las perspectivas para nuestro país, sobre el proyecto de presupuesto de la entidad para el año venidero y respondió a las preguntas de los parlamentarios.

A criterio del presidente del BCP la deuda externa del país creció mucho en los últimos tiempos, pero indicó que esta tendencia se dio en el mundo en general.

Dijo que de alguna forma el mundo dividió a los países que todavía son sostenibles, en términos de manejo de su deuda, y aquellos que no. “Cuarenta economías similares a Paraguay fueron rebajadas en su calificación de riesgo soberano y Paraguay no”, afirmó.

Deuda pública ya genera presión sobre la economía

Explicó que la deuda está mucho más elevada, ya genera alguna presión sobre la economía, pero que básicamente es un síntoma del déficit fiscal y que en ese sentido, consideró que lo más importante es que la política fiscal tenga un programa de convergencia claro y transparente y es eso lo que se viene transmitiendo desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A pesar de dar su opinión sobre el punto, tras la consulta de los parlamentarios, Carvallo dejó en claro que no quería meterse en un tema que no es el suyo como titular del BCP, así como no quiere que el Ministerio de Economía se meta en los temas que tienen que ver con la banca matriz, porque tiene que ver con las autonomías de las instituciones.

Reiteró que la deuda está en niveles altos, que no hay que despreciar esos niveles, pero que la economía paraguaya tiene los instrumentos suficientes para corregir el déficit fiscal y a través de esto, los niveles de la deuda.

Sostuvo que en la medida que la economía siga creciendo y que el déficit fiscal converja a niveles más sostenibles, también se irá corrigiendo el tema de la deuda sobre el productos interno, así como sucedió en el pasado con niveles de deuda más elevado que registró el país.

Presión sobre Argentina ante el FMI

Por otro lado, al titular del BCP se le preguntó si efectivamente es un elemento de presión para la Argentina el anuncio realizado por el gobierno de Santiago Peña, por el conflicto generado en la hidrovía Paraná-Paraguay por el cobro de peaje, de que ya no dará su conformidad para que el vecino país negocie su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Carvallo dijo que “es un mecanismo de presión muy relevante y muy fuerte”, así como también lo es en otras instancias de créditos en donde el país tiene de alguna manera poder de veto. “Como manifestación digamos de gobierno, yo puede decir que conozco el FMI, es realmente una manifestación muy fuerte y muy relevante”, insistió.

La deuda total al mes de julio de 2023

Al mes de julio el saldo de la deuda pública total asciende a más de US$ 16.000 millones, lo que equivale a 36,1% del PIB e implica un incremento de US$ 946,8 millones con respecto al cierre del mes de diciembre del año pasado, según los datos del Ministerio de Economía.

El ejercicio 2022 había terminado con una deuda total de US$ 15.053,7 millones, lo que en aquel entonces representaba 36% del PIB.

El informe da cuenta que del total de la deuda, a la administración central le corresponde US$ 14.313,8 millones (32,3%) y a las entidades descentralizadas US$ 1.686,7 millones (3,8% del PIB), parte que también tiene garantía del Tesoro Público.

El 50,6% del endeudamiento total se generó con la emisión de bonos del Tesoro, el 46,0% por préstamos de organismos financieros y el 3,4%, a través de la Ley N° 5074/2013 o también denominada ley llave en mano, destinado a la construcción de rutas.

Los datos de la cartera de Economía indican que para este año la administración central prevé pagar por la deuda un total de US$ 1.271 millones.