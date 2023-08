Deuda pública: se pagó US$ 910,6 millones

Los datos forman parte del informe sobre la deuda pública al mes de julio que dio a conocer el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Son US$ 483,4 millones más que se destinaron al séptimo mes del año para cumplir con los compromisos asumidos con los acreedores, tanto a nivel local como internacional.

Los pagos incluyen la amortización del capital prestado, los intereses y comisiones abonados a los organismos financieros multilaterales, a los tenedores de bonos del Tesoro local e internacional y a los inversionistas que realizan inversiones en obras de infraestructura mediante la Ley N° 5074/12 conocida como llave en mano.

De los US$ 910,6 millones, a la administración central le correspondió cubrir US$ 749,8 millones y a las entidades descentralizadas US$ 160,8 millones.

El aumento en el pago obedece al cada vez más alto nivel de deuda pública que tiene el país, que al mes de julio último ascendía a US$ 16.000,5 millones.

La cifra equivale al 36,1% del PIB e implica un incremento de US$ 946,8 millones con respecto a diciembre del año pasado.

A eso se suman las elevadas tasas de interés existentes en el mercado ante la situación de incertidumbre mundial, indican los analistas.

Desembolsos realizados a nuestro país

El informe de Economía también incluye datos respecto a los desembolsos de recursos que recibió el país en este mismo periodo de enero a julio.

Los recursos provenientes de los préstamos y emisión de bonos, ascienden a US$ 1.476,1 millones.

La administración central recibió fondos de préstamos o emisión de bonos por US$ 1.280,2 millones y las entidades descentralizadas, por un total de US$ 195,9 millones, según los datos del informe.