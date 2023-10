Deuda pública: pago de intereses aumentará 25,7% en el próximo año

Los datos forman parte de la respuesta dada por el Ministerio de Economía a un pedido de informe del Senado sobre la deuda pública, que incluye el saldo, el servicio, desembolsos, bonos emitidos, entre otros detalles.

Las proyecciones efectuadas por el Ministerio de Economía dan cuenta que este año se abonará por la deuda pública más de US$ 1.371,1 millones, que incluye amortización, interés y comisión.

En el ejercicio 2024 se prevé destinar un total de US$ 1.271 millones en los mismos conceptos mencionados, lo que representa una reducción de 7,3% con relación al vigente.

La reducción se da en el componente de amortización, que de US$ 656,8 millones previsto este año bajará a 375,3 millones en 2024, lo que implica 42,8% menos.

El pago de comisión, sin embargo, pasa de US$ 10,6 millones a US$ 10,8 millones, un leve incremento del 2,2%; pero el gran salto se da en el pago de interés, que de US$ 703,6 millones aumenta a US$ 884,8 millones, lo que implica US$ 181,1 millones más y representa un crecimiento de 25,7%.

Los intereses de la deuda pública son considerados gastos corrientes y por ley de administración financiera no pueden ser financiados con deuda (como sucede con la amortización del capital), por lo que el incremento presiona sobre el Tesoro Público que debe cubrir con recursos genuinos.

Situación de la deuda al mes de agosto

Al mes de agosto, según el informe mensual sobre deuda que da a conocer el MEF, al servicio de la deuda pública se destinó US$ 998 millones, lo que implica un aumento de 108% con respecto al mismo periodo del año 2022.

Del referido monto total, a la administración central le corresponde US$ 797,5 millones y a las entidades descentralizadas US$ 200,5 millones.

El MEF explica que el servicio de la deuda correspondiente a los bonos va aumentando ligeramente a causa de los intereses que son pagados por los bonos soberanos emitidos.

Además, indica que en enero de este año se amortizó completamente el bono 2023, por esta razón el servicio de la deuda, compuesto de amortización e intereses, es mucho mayor en comparación a años anteriores.

“Seguidamente, se encuentra el servicio de la deuda de los préstamos suscriptos con los organismos multilaterales”, añade.

En cuanto a los intereses para la administración central a agosto del 2023, estos ascienden a US$ 385,6 millones, y los intereses para la administración descentralizada ascienden a US$ 45 millones.

Señala que el pago de los intereses ha ido aumentando a lo largo del 2023 debido a la suba de la tasa de interés internacional SOFR (Secured Overnight Financig Rate).

El saldo de la deuda pública total

El saldo de la deuda pública total al mes de agosto se situó en US$ 16.047 millones, lo que representa el 36,2% del PIB, según datos del la cartera de Economía.

Los compromisos crecieron US$ 47 millones con respecto a julio, mientras que con relación al cierre de diciembre de 202 el monto aumentó US$ 993,3 millones, lo que representa 6,5% más.

Los últimos números dan cuenta que la deuda se duplicó durante la presidencia de Mario Abdo Benítez (ANR), entre 2018 a agosto de 2023.