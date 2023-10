Mañana habilitarán la ruta Pilar Alberdi

El trazado de la ruta PY 19 cuya longitud es de 91 km. que parte la ciudad de Alberdi hasta la ciudad de Pilar, será habilitada oficialmente mañana a las 11:00 en la cabecera del puente del río Tebicuary.

La actividad contará con la presencia del vicepresidente de la república Pedro Alliana, el Ing. Carlos Casatti, jefe dela unidad ejecutora de Fonplata y el gobernador de Ñeembucú Víctor Hugo Fornerón.

Lea más: Baches y hundimientos de puentes sobre la ruta PY19

La construcción de la ruta PY 19 fue dividida en dos lotes. El 1 que comprende desde el desvío de Alberdi hasta la cabecera del puente del río Tebicuary con una longitud de 51, 6 km, la obra está a cargo del Consorcio TC Pilar (Tecnodil - Construpar) y será habilitada oficialmente mañana 5 de octubre, justo en el día del camino.

El lote 2 que comprende desde el río Tebicuary hasta la ciudad de Pilar cuya longitud es de 40 km. ya fue terminado hace tiempo.

Según el ingeniero Guillermo Más, representante del Consorcio TC Pilar, (Tecnodil - Construpar), fueron terminados la penúltima capa de la obra vial. “Esta semana terminamos la penúltima capa de base granular cuya base es de 20 cm. de piedra y sobre esa base va la capa de 7 cm. de la carpeta asfáltica, pero la carpeta asfáltica todavía no culmina, faltan 8 km. que aproximadamente terminaremos en un mes o en 45 días terminaría ese trabajo” indicó.

“Lo que conseguimos con este trabajo es que ya no habrá cierre de ruta en tiempo de lluvias es decir que en todo tiempo va estar habilitada la obra desde Alberdi a Pilar y los camiones van a circular sobre la base granular, es decir que el camino auxiliar que todo el tiempo se inundaba y en donde quedaban los vehículos ya no se va a utilizar eso, ya no va a ocurrir”, expresó.

Añadió que a partir de mañana el tráfico de Pilar, Villa Franca, Alberdi, Villa Oliva a Asunción ya va ser los 365 días del año”, indicó.

Con la habilitación de la ruta PY 19 el viaje a la capital del país será mucho más rápido ahorrando tiempo y combustible. La distancia de Pilar hasta la capital del país es de 233 km, mientras que el viaje por la ruta PY 04 empalmando por la ruta PY 01 hasta Asunción, se debe recorrer 360 km.

El trazado de la ruta PY 19 logra a sacar del aislamiento a varias comunidades como, Mburika, San Juan de Ñeembucú, San Fernando, Villa Franca, Alberdi, Villa Oliva, Zanjita, Yvy Pohyi, entre otras compañías vecinas que se encuentra a los largo del trayecto de la ruta.