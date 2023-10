Itaipú: mujeres embarazadas y en periodo de lactancia están entre los 187 despedidos

Tras la comunicación que hizo el miércoles último el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, de dar por terminado el contrato individual de trabajo de las 187 personas admitidas mediante el Proceso Selectivo Externo (PSE) 2023, los trabajadores afectados empezaron a organizarse.

El vocero de los afectados, también desvinculado, abogado Luis Riveros, advirtió que entre los nuevos funcionarios descontratados están cuatro mujeres embarazadas y una en periodo de lactancia. “Para que veas que se hizo sin analizar”, dijo.

Una de las mujeres en estado de gravidez es Verónica López, contratada para la Asesoría de Turismo de la entidad. “Hice todo el proceso de selección embarazada. Tuve que renunciar a un trabajo permanente, a un trabajo seguro, por este sueño. Dejé a mi familia en Asunción”, explicó esta mujer, ya con ocho meses de embarazo.

Añadió que ya estaba programado el nacimiento de su hijo para el 30 de octubre, en Tesai. “Y hoy no sé adonde ir, no sé qué hacer, no tengo nada. Me dejaron así, de la nada, desamparada”, dijo, Verónica fue desvinculada con un correo electrónico, en el que le comunicaron, al igual que a los otros 186, su descontratación.

Por su parte, Luis Riveros comentó que los afectados por la medida, asesorados por el Sindicato de Trabajadores de la Itaipú Binacional (Steibi), enviaron una nota el miércoles último al director de Itaipú, solicitando que informe sobre las irregularidades a las que se refiere para tomar esta decisión de desvinculación masiva.

También analizan realizar una manifestación pacífica el lunes próximo, en la barrera principal de Itaipú (Hernandarias), en el horario de entrada. Luego pedirán instalar una mesa de diálogo, de carácter urgente, con la patronal, y si es necesario con el mismo presidente de la República, Santiago Peña.

“A las cuestiones gremiales también se irán sumando, en caso de que no tengamos respuestas, acciones judiciales en ámbito laboral, contra la patronal, porque es así el derecho”, adelantó Riveros.

Tampoco descartan la presentación de alguna acción judicial por daños y perjuicios contra del patrimonio personal de las personas que firmaron la desvinculación sin tener un justificativo.

“Estamos solicitando que se estudie caso por caso este tema, y estamos seguros de que si encontramos alguna irregularidad no le vamos a proteger a estas personas. No vamos a proteger a ninguna persona que hizo trampa o que amañó este concurso”, enfatizó.

En el polémico concurso de oposición de Itaipú habilitaron <b>220 vacancias</b>, para profesionales y no profesionales, de las cuales 187 puestos fueron ocupados. Las <b>denuncias</b> en torno a este proceso selectivo indicaron que en el reglamento específico por área se notaron direccionamientos hacia algunos postulantes, entre los que quedaron familiares directos de altos funcionarios de la entidad.

Itaipú: Tienen todas las de ganar según contrato, sostienen

Según una fuente interna de Itaipú que prefirió el anonimato, los 187 funcionarios desvinculados de Itaipú debido a supuestas “irregularidades en los procedimientos de divulgación, verificación de documentos y selección de candidatos”, tienen todas las posibilidades de ganar si accionan judicialmente en contra de la entidad, basados en el contrato de trabajo firmado entre la binacional y los mismos.

“Están a prueba por 90 días, es cierto que les pueden despedir, pero por mal desempeño en sus funciones; el contrato dice que se los puede sacar por no responder a la expectativa de cada uno en sus cargos, no por los mitivos que lo están haciendo”, indicó la fuente.

Además, señaló que si van a realizar un sumario a quienes fueron responsables del proceso selectivo externo, uno de los que deben ser sumariados es el actual director técnico de Itaipú, Hugo Osvaldo Zárate, que era superintendente de Operación de la Dirección Técnica de Itaipú durante el anterior gobierno. “Él estuvo sentado entre los evaluadores, porque cada jefe de área fue parte del proceso”, dijo.

Agregó también que los actuales directores de la binacional no estuvieron de acuerdo con esta medida, a sabiendas de las consecuencias que podría tener para la entidad. Además de la repercusión en todas las personas que dejaron sus anteriores trabajos en los que, en algunos casos ya tenían con estabilidad laboral, que tuvieron que mudarse de ciudad (el desarraigo), profesionales de trayectoria que ahora quedan fuera de binacional, entre ellas mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, entre otros.

“No está demostrada ninguna irregularidad, y si es así que muestren dónde están las pruebas. Mediante este proceso ingresaron a Itaipú mucha gente humilde”, sostuvo. “Si promueven un recurso de amparo, van a ganar”, reiteró la fuente.