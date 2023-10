Nadie de Petropar pudo demostrar la capacidad técnica de la firma de Lafarja

Siguen saltando hechos llamativos en la contratación directa de Petróleos Paraguayos (Petropar) para la compra de gasoíl a la empresa AP SA, representada por Andrea Lafarja Bittar, por un monto máximo de US$ 51,5 millones (ID 427.649).

En el informe de evaluación de la oferta de la citada firma, que se elaboró velozmente el 27 de setiembre último (el contrato ya se firmó al día siguiente), la estatal señaló que la empresa “cumple” con la “reseña de actividades principales del oferente y que tiene antecedentes comerciales de operaciones de compra venta de productos derivados del petróleo realizadas a empresas petroleras o comercializadoras de petróleo crudo y/o derivados en los últimos 12 meses” que exige el pliego.

Esto pese a que la empresa en cuestión no tiene experiencia en el rubro de los carburantes y que en la petrolera pública nadie pudo demostrar hasta ahora que AP SA cumple con esta exigencia de la convocatoria, pues anteriormente solo era una proveedora de alfombras, decoración y de reparación de aire acondicionado.

Lea más: Proveedora de alfombras y decoración ahora vende gasoil a Petropar por más de US$ 51 millones

El citado informe de evaluación tiene la firma William Wilka, gerente general de la estatal, y de Ramón Benítez, gerente de comercio exterior de la estatal.

Consultamos al titular de Petropar, Eddie Jara, cómo se pudo demostrar en el informe de evaluación que la empresa tiene antecedentes de comercialización de combustibles, pero el alto funcionario evitó responder al respecto. El gerente Wilka y la empresaria Lafarja tampoco responden sobre el punto en particular.

Patrimonio neto de US$ 915.021

Asimismo, vale resaltar que en dicho informe de evaluación se pudo notar que el patrimonio neto de la empresa es US$ 915.021, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. “Se verifica que el patrimonio neto es de US$ 915.021, al cierre del ejercicio 2022″, resalta el documento.

Con ese monto ni siquiera se cubre la garantía de mantenimiento de oferta -que debe dar una cobertura de US$ 1,5 millones-, tampoco la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que debe ser por US$ 2,5 millones.

Petropar permitió a la empresa que presente una simple declaración jurada como garantía de mantenimiento de su oferta, pero la compañía sigue sin presentar la póliza de fiel cumplimiento del contrato, lo que hace que haya más dudas respecto a la solvencia económica de la nueva proveedora de gasoíl de la estatal.

Lea más: Firma de Lafarja sigue sin presentar la póliza de fiel cumplimiento a Petropar

Respecto a la póliza de fiel cumplimiento de contrato, el lunes último venció el plazo pautado en el contrato para la entrega del documento. Sin esta caución no podrá proveer el gasoíl acordado, por lo que Petropar intimó a la firma para que entregue la caución y, con ello, supuestamente ganó 10 días más para presentar la garantía.

Petropar podía rescindir el citado contrato ante la no presentación de la citada póliza, pero prefirió dar más plazo para la entrega de la garantía. Hasta el viernes último, la compañía seguía sin presentar la caución, según confirmaron desde Petropar.

Según fuentes extraoficiales, la empresa tampoco estaría teniendo el capital para respaldar la millonaria operación, por lo que aún no estaría consiguiendo la garantía de fiel cumplimiento, que es por un monto de US$ 2,5 millones, muy por encima de su patrimonio.

El caso ya fue denunciado en la DNCP

El llamativo informe de evaluación de Petropar a la oferta de AP SA, en el que señala que la nueva proveedora de gasoíl tiene experiencia en la comercialización de combustible, ya fue denunciado ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y, mediante la resolución N° 3814/2023, del viernes último, la entidad decidió incluir este caso dentro del proceso de investigación de oficio abierto el miércoles último.

Lea más: Dirección fijada en contrato de Petropar no corresponde a empresa de Lafarja

La denuncia resalta que en el pliego de la convocatoria, entre los documentos para evaluar la capacidad técnica, se solicitaba que sea presentada la “reseña de actividades principales del oferente y antecedentes comerciales de operaciones de compra venta de productos derivados de petróleo realizadas a empresas petroleras o comercializadoras de petróleo crudo y/o derivados en los últimos 12 meses.”

Sin embargo, la empresa AP SA, que resultó adjudicada, “no cuenta con absolutamente ni una experiencia en la venta de dichos productos”, resalta el escrito. “En este punto debemos resaltar que no calienta la experiencia del que le va a proveer a la firma AP S.A., ya que dicha firma no es el oferente de este llamado ni es el adjudicado, tampoco pueden salir con el cuento del ‘joint venture’ porque eso no está permitido en el pliego”, resalta la denuncia presentada. Varias otras irregularidades también fueron arrimadas a Contrataciones Públicas.