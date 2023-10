PGN 2024: Senad con limitado presupuesto

Rachid señaló que el presupuesto actual de la Senad es de G. 70.330 millones (US$ 9,5 millones), para el año venidero se prevé G. 70.398 millones (US$ 9,5 millones) y lo solicitado fue de G. 99.374 millones (US$ 13,4 millones), lo que implica una diferencia de G. 28.976 millones (US$ 3,9 millones) menos.

El ministro indicó que la entidad tiene deudas históricas con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), por G. 1.130 millones; y con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), por G. 394,6 millones; así como también que requieren para infraestructura G. 900 millones.

La Senad cuenta con 160 funcionarios y 270 agentes especiales, en ese sentido indicó que se incorporan 50 nuevos agentes especiales.

Al ministro le señalaron que no creían que ya no existían las escuchas telefónicas, como lo dijo durante la audiencia, porque hay denuncias respecto a que esta práctica continúa.

La senadora liberal Celeste Amarilla le dijo a Rachid que si tiene un presupuesto insuficiente para desarrollar la tarea, porqué así lo determina el presidente de la República, debe renunciar al cargo.

Senabico tiene bienes por US$ 500 millones

Por su parte, la ministra de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas, dijo a los parlamentarios que los bienes decomisados que están en guarda tienen un valor de US$ 500 millones.

Explicó que se designa administradores para los establecimientos agrícolas y ganaderos, fábricas, pero destacó que tiene escaso personal que no permite ser más eficiente. Sin embargo, indicó que tienen 20 cargos vacantes y iniciarán el proceso de concursos para contar con un mayor número de funcionarios para fortalecer la gestión.

Rojas dijo a los parlamentarios que el año pasado habían presentado un proyecto de ley para modificar la ley vigente, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

Expresó que con la modificación se busca la venta anticipada de bienes como ganados, vehículos y otros, ya que la recomendación internacional es no generar gastos al Estado y evitar la perdida del valor.

Argumentó que actualmente no se puede hacer esto porque la mora judicial también les afecta, por lo que el proyecto de ley establece que sea de manera netamente administrativa. Como ejemplo, citó un caso de 1.000 cabezas de ganado que desde 2019 están en la justicia y que después de varios urgimientos se levantaron las medidas cautelares y se procederá a la venta.

La Senabico cuenta actualmente con un presupuesto que asciende a G. 8.694 millones (US$ 1,18 millones) y para el año venidero se le presupuestó G. 8.674 millones (US$ 1,17 millones), lo que representa una reducción de 0,2%.