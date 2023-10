Itaipú: Paraguay quiso volver a tarifa del 2021, según el director brasileño

“Itaipú es una empresa binacional y todas nuestras decisiones se toman en consenso con Paraguay. La caída del valor de la tarifa de Itaipú fue resultado de mucho diálogo, mucha negociación, ya que nuestro socio quisiera que el valor vuelva a los mismos niveles practicados hasta 2021 (es decir US$ 22,60 kW)”, señaló ayer el director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, en una audiencia en la Comisión de Infraestructura del Senado de su país.

“Conseguimos bajar la tarifa y preservar las inversiones”, reforzó el director general brasileño, según una publicación de las oficinas de la margen izquierda del Itaipú.

Lea más: Revisión del Anexo C de Itaipú: primera reunión en Brasilia ya tiene fecha

Verri, durante su presentación ante los parlamentarios, recordó que la tarifa de Itaipú Binacional, denominada Costo Unitario de los Servicios Eléctricos (Cuse), se encuentra actualmente en su nivel más bajo en 20 años. De 2009 a 2021, el valor quedó congelado en US$ 22,60 kW. En 2022, con la reducción de los pagos de la deuda por la construcción de la planta, la caída fue del 8%, alcanzando los US$ 20,75 kW. Y en 2023, bajo la actual gestión de la empresa, la tarifa se fijó en US$ 16,71 kW, valor 26% inferior al practicado apenas dos años antes.

El director demostró que, según los promedios determinados en las subastas eléctricas, el costo de la energía de Itaipú fue el tercero más barato del mercado, inferior a los de las Centrales Generadoras Hidroeléctricas (CGH), de las Pequeñas Usinas Hidroeléctricas (PCH) y de los de fuentes como la solar. fotovoltaica, biomasa, gas natural, carbón y fuel oil, añade la publicación.