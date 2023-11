Emergencia vial: Comuna de Lambaré solo tiene para pagar sueldos y pide auxilio al MOPC

Tras los últimos hechos ocurridos en Lambaré en torno a los raudales, que derivaron en la muerte de un militar y la desaparición de otro, personal técnico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) acompañado por autoridades municipales, realizaron esta mañana una verificación del puente ubicado sobre la Avenida Luis María Argaña, sobre el arroyo Lambaré.

Tras el recorrido, el intendente de la ciudad, Rosa Agustín “Guido” González (ANR), señaló en una entrevista que brindó a ABC Color, la cual condicionó que sea en guaraní, que la comuna a su cargo actualmente solo tiene recursos para pago de salarios y que el municipio posee una deuda acumulada de más de G. 100.000 millones, cuyo monto, según dijo, está en duda.

Ante esta situación, indicó que pidieron el apoyo del MOPC para diseñar y construir un nuevo puente sobre el cauce del arroyo Lambaré, que se encuentra a pasos de la municipalidad, que según dijo, será la única solución al problema de los raudales.

Lambaré: intendente dice que solo encontró cucarachas en la comuna

“La municipalidad no está capacitada para hacer un proyecto, que requiere una inversión de uno o dos millones de dólares. Nosotros no tenemos recursos, cuando yo ingresé a la municipalidad solo encontré cucarachas, no había ni un guaraní partido en la mitad. Ahora, por lo menos, estamos trabajando y tenemos al menos para pagar a los funcionarios. Estamos trabajando, esforzándonos para gastar el dinero justo que tenemos”, expresó González.

Cuando se le consultó cómo la comuna a su cargo financiará el puente, atendiendo a que, según sus expresiones, no cuenta con recursos ni para pagar por un proyecto Ejecutivo, el intendente enfatizó que buscarán los fondos, ya sea en binacionales u otras entidades.

“El MOPC nos prometió que nos iba a preparar el proyecto, pero Obras Públicas tampoco tiene recursos en este momento, por lo que nosotros vamos a buscar financiación, ya sea en Itaipú o Yacyretá, incluso vamos a salir afuera a pedir para poder conseguir la plata para hacer el puente”, expresó.

Por otro lado, el jefe comunal señaló que la solución inmediata que harán será la de limpiar el cauce del arroyo, pero que la solución definitiva será la construcción del nuevo puente, que es lo que los técnicos del MOPC se encuentran estudiando. “Una buena limpieza con maquinaria pesada puede alivianar, pero no será una solución definitiva, porque el nuevo puente es la única solución viable. Hace 5 años que pedimos al MOPC el puente, pero hasta ahora no recibíamos respuestas”, expresó.

Deuda de más de G. 100.000 millones

Sobre la pésima situación financiera de la comuna de Lambaré, el intendente mencionó que la institución adeudaba más de G. 150.000 millones cuando llegó a ocupar el cargo, pero que gran parte de los compromisos no corresponderían pagar.

“Nosotros tenemos recursos para manejarnos, para llegar a fin de año con pago de sueldos y la operatividad de la municipalidad, pero para inversiones grandes no tenemos. Cuando llegué a la municipalidad se tenía una deuda de G. 150.000 millones y de eso se pagó ahora casi G. 30.000 millones”, expresó.

Siguió: “Creemos que algunas de las deudas no vamos a poder pagar y no corresponde pagar, porque hay sospechosos trabajos que se hicieron y eso está a instancias de la Corte Suprema de Justicia. Hay deudas que subieron de G. 50 millones a G. 20.000 millones y vamos a denunciar a los que quieren asaltar el dinero de la municipalidad”.

Lo que dijo sobre las críticas a su “valla de protección” que instaló

Respecto a las columnas rellenas con cemento que colocó como “vallado de protección” en la calle desde donde la camioneta de los militares cayó, que fue duramente criticado por la ciudadanía, el intendente dijo que no le importa que sea lindo, sino que funcione.

“Un joven se fue a probar (chocando su camioneta con la estructura) y se ve que funciona, creo que funciona en un 100%. Seguramente no es lindo, pero a mí no me importa que sea lindo, sino que tenga garantía y seguridad, que funcione cuando alguien tenga una emergencia, que ataje a algún vehículo que se vea arrastrado por los raudales”, expresó.

La revisión del puente estuvo encabezada por el Ing. Julio Álvarez, especialista del MOPC en puentes, acompañado de los técnicos Fredy Reckziegel y Roque Florentín del Departamento de Puentes y Obras de Arte. Por parte de la Municipalidad de Lambaré participó el intendente, Guido González y concejales municipales.

El ingeniero Álvarez, del MOPC, solo se limitó a decir: “Este es un pedido del municipio y ahora venimos a ver cómo se encuentra la parte estructural del puente y si necesita alguna intervención”, sin dar los detalles del apoyo que brindarán a la comuna de Lambaré.

