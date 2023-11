Presupuesto de la administración central aumentó 3,4%

El informe del MEF refiere que el presupuesto de la administración central pasó de G. 59,8 billones (US$ 8.436 millones) aprobados inicialmente a G. 61,9 billones (US$ 8.724 millones, lo que representa un incremento de más de G. 2 billones (US$ 289 millones) y equivale a 3,4% más.

El MEF sostiene que el incremento del 3,4% del presupuesto vigente, se explica en parte por los aumentos en los grupos de gastos de transferencias e inversión financiera, producto de las modificaciones presupuestarias.

Sobre este punto menciona los aportes o subsidios al transporte público por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para el financiamiento de proyectos productivos a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para el apoyo a atletas becados por la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Además, agrega, para realizar inversiones con los recursos excedentes del Fondo de Jubilaciones de los Programas Contributivos Civiles por el MEF y para pagos de aportes de capital a los organismos financieros internacionales; entre otros.

Gastos obligados a octubre

La cartera menciona que la obligación al periodo analizado asciende a G. 44,1 billones, que representa el 71,2% del presupuesto vigente, donde la mayor participación se concentra en los grupos de gastos de servicios personales y transferencias, que en su conjunto llevaron el 65% de la ejecución.

En cuanto al grupo de servicios personales, expresa que se menciona el reajuste salarial del 16% implementado para docentes en dos etapas, por un lado, del 8% a partir de marzo y, por otro lado, 8% a partir de julio.

Asimismo, gran parte de la distribución del gasto en servicios personales se destinó para los sectores de salud y fuerza pública.

“En lo referente a las transferencias, casi el 50% del desembolso fue para jubilados y pensionados, de las cuales, se destaca para el sector no contributivo, para el pago a los beneficiarios de la pensión alimentaria, conforme a la Ley N° 3.728/2009″, afirma el informe del MEF.