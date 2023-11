Deudas con proveedoras: se denunciarán irregularidades detectadas, anuncian

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que realizarán auditorías a las deudas que se prevén pagar con los bonos de US$ 600 millones que el Congreso les otorgó mediante ley. Advirtió que no se trata de un “cheque en blanco” y que no abonarán por irregularidades, que -anunció- serán denunciadas si son detectadas.