Deuda pública: prevén para el 2024 bonos o préstamos por US$ 1.150 millones

El nuevo gobierno prevé pagar la deuda que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) registra con empresas constructoras por inversiones ejecutadas; y la que el Ministerio de Salud Pública tiene con farmacéuticas la provisión de insumos y medicamentos.

Los compromisos pendientes con ambos sectores se estiman en unos US$ 550 millones, los que según explicó el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quedarán como deuda flotante del ejercicio 2023 y se pagará entre enero y febrero de 2024.

Para evitar que el monto aumente en lo que resta del año, el compromiso asumido es establecer un plan de caja para abonar de agosto a diciembre, que en el caso de las farmacéuticas se mencionó un promedio de US$ 10 millones por mes, y en el de las constructoras, Fernández Valdovinos indicó que tendrían el mismo tratamiento, pero no habló de montos.

El ministro adelantó que los fondos para cancelar la deuda pendiente provendrían de préstamos de los organismos financieros multilaterales o de la emisión de bonos soberanos.

La cancelación de esta deuda hará que el déficit fiscal a fin de año, que en principio tiene un tope de 2,3% del PIB establecido en la ley de presupuesto, se dispare en torno al 4,1% del PIB, por lo que no se podrá cumplir el plan de convergencia fiscal que aplican desde 2021 para retornar en 2024 al tope de déficit de 1,5% del PIB establecido en la Ley N° 5098 de Responsabilidad Fiscal.

Bonos a ser emitidos mediante PGN 2024

A esto se suma la emisión de bonos en el mercado interno y externo, que estará contemplado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, para financiar inversiones y los vencimientos de la deuda.

El PGN para el próximo año está en su última etapa de consolidación en el Ministerio de Economía, atendiendo que el plazo máximo para su presentación al Congreso es el 1 de setiembre.

Los datos divulgados por la cartera durante la administración anterior indicaban que incluiría una emisión de bonos por alrededor de US$ 600 millones, y que la mayor parte también la destinarían a cubrir los vencimientos de deuda, tal como sucedió en el presente ejercicio.

El PGN también contemplará los préstamos con organismos internacionales que financian diversos programas, aunque no se conoce aún el total a ser ejecutado.

Paquete de préstamos en gestión

Un informe del Ministerio de Economía al mes de agosto da cuenta que está en gestión actualmente nuevas deudas con organismos financieros internacionales por un total de US$ 1.245,3 millones.

Del referido monto, US$ 565 millones están en el Congreso para su aprobación; US$ 290 millones con contratos suscritos, pero aún no se remitió al Parlamento; en tanto que US$ 390,3 millones, son préstamos en etapa de gestión.

Al mes de julio último, según el informe de la cartera económica, la deuda pública total aumentó a US$ 16.000,5 millones, lo que equivale al 36,1% del PIB, que implica un incremento de US$ 946,8 millones con respecto a diciembre del año pasado.

El ejercicio 2022 había cerrado con una deuda total de US$ 15.053,7 millones, lo que en aquel entonces representaba 36% del PIB.

La deuda en lo que fue del gobierno de Mario Abdo Benítez, considerando 2018 a julio de 2023, aumentó US$ 7.959,6 millones, lo que implica un incremento de 98,9%, faltando aún contabilizar bonos y préstamos registrados en agosto, antes del cambio de gobierno.