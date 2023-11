PGN 2024: comisiones del Senado reasignan gastos por US$ 18 millones

En una reunión conjunta que se llevó a acabo hoy, los legisladores hicieron nuevas reasignaciones por aproximadamente US$ 18 millones dentro del proyecto de PGN 2024, para favorecer, entre otras, a la Corte Suprema de Justicia, a la Universidad Nacional de Asunción, a universidades públicas, a la Controlaría General de la República y a la Justicia Electoral, según informaron desde el Senado.

La Cámara de Diputados en su sesión del lunes 13 de corriente, había aprobado el proyecto de PGN 2024 por un monto de G. 116,5 billones (US$ 15.824 millones), que representa un aumento del 10,6% con respecto al presupuesto inicial 2023.

El Ejecutivo presentó inicialmente un proyecto de G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones), luego le sumó la adenda, con una ampliación de US$ 246.765 millones (US$ 33,5 millones), para diversas instituciones y el déficit fiscal adicional de G. 3,7 billones (US$ 512,9 millones), para cerrar el año con saldo rojo de 2,6% del PIB.

Lo aprobado por Diputados es prácticamente el mismo proyecto presentado por el Ejecutivo el 31 de agosto y la adenda que se le sumó el 24 de octubre último, aunque con algunos cambios que guardan relación con alimento escolar para las 17 gobernaciones departamentales, entre otros.

Los senadores plantearon en la fecha incluir de nuevo algunas recomendaciones efectuadas por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que de confirmarse en la próxima sesión extraordinaria prevista para este jueves, desde las 10:00 horas para tratar el PGN 2024, hará que el proyecto con media sanción vuelva a consideración de la Cámara Baja para una segunda ronda de estudio.

La bicameral dictaminó a fines de octubre a favor de la aprobación, incluyendo la adenda y el déficit adicional, más recortes de gastos superfluos y reasignaciones, con lo que el total representa G. 116,6 billones (US$ 15.842 millones).