Utilidades bancarias suman US$ 481 millones a octubre

Según dichos resultados, se puede observar cómo el negocio financiero está sintiendo los efectos de la reactivación económica y recupero en sectores claves, como son la agricultura y la ganadería.

De acuerdo con los datos del boletín de bancos, las ganancias de las intermediarias al décimo mes del año superan en 30% a las utilidades alcanzadas en igual periodo del 2022, cuando sus utilidades alcanzaron G. 2,70 billones (US$ 371 millones).

Las ganancias de las intermediarias provienen principalmente de la colocación en letras de regulación monetaria del BCP, comisiones por préstamos, intereses por créditos, tarjetas y otros productos y servicios brindados.

Los que más ganan

De acuerdo con los registros del BCP, los bancos con mayor rentabilidad entre enero y octubre del presente año fueron: Itaú, con G. 953.967 millones (US$ 131 millones); le siguen el banco Continental, con G. 690.703 millones (US$ 97 millones); el BNF, con G. 416.374 millones (US$ 57 millones), GNB G. 361.961 millones (US$ 50 millones), Atlas G. 252.127 millones (US$ 35 millones).

Cartera de créditos aumentó 11%

De acuerdo con los datos del BCP, la cartera de créditos registró un crecimiento del 11% en octubre con relación al mismo mes pero del año anterior y los préstamos acumularon un valor de G. 136 billones a octubre último (US$ 18.333 millones). En cuanto a la morosidad en el sistema se observó un leve repunte y en octubre estuvo en 3,52%, superior al 3,41% registrado en el mes anterior y al 3,30% registrado en el mismo mes del año pasado.

El segmento de consumo presentó el mayor nivel de morosidad, dado el riesgo de esta cartera, con un 5,66%; mientras que el segmento de agrobusiness registró la morosidad más baja, con 0,96%

En lo que respecta a la cartera de depósitos, el reporte de la Superintendencia de Bancos (SIB) destaca que esta llegó al nivel de los G. 114,3 billones, o unos US$ 19.374 millones al décimo mes del año. Con esta cifra se reporta un crecimiento del 13% en la cartera de ahorros del sistema bancario durante el último año.