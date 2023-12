Envuelta en un caos financiero, hoy se cumplen 50 años de la firma del tratado de Yacyretá

El gobierno de Santiago Peña debe lograr urgentemente el ordenamiento financiero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), y para ello debe definirse una tarifa única a largo plazo, que incluya los conceptos que están definidos en el Anexo C del Tratado original, que fue firmado el 3 de diciembre de 1973 y que nunca se cumplió, sostiene el exjefe técnico de la binacional, Ing. Juan José Encina.

“Se debe garantizar que el Paraguay reciba en tiempo y forma los beneficios y resarcimientos que le corresponde”, añadió.

La situación actual de Yacyretá tiene como origen la aplicación de la Nota Reversal de 1992, que determinó una tarifa por debajo del costo y que por tanto no garantizó el pago de la deuda por la construcción a través de la misma. “Postergó hasta ahora el pago al Paraguay del resarcimiento por territorio inundado, siendo el principal afectado con más del 80% de la superficie inundada”, cuestionó quien fuera uno de los jefes técnicos de Yacyretá durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Al analizar el problema en el que está inmersa la institución, el Ing. Encina refirió que se tienen dos caminos para su solución: intensificar las gestiones iniciadas en el 2017 con el acuerdo Cartes-Macri, y vía Altas Partes, lograr que el Congreso Argentino apruebe la Nota Reversal 02/17, que modifica el Anexo C del Tratado de Yacyretá, pendiente desde el 2018. O realizar una nueva revisión del Anexo C, con el compromiso de terminar en el año 2024.

“Considerando que en Argentina asumirá un nuevo Gobierno en pocos días, y que el Gobierno paraguayo recién superó los 100 días de mandato, existe un mesurado optimismo en que se pongan de acuerdo y finiquiten la revisión del Anexo C, cuya revisión se habilitó en el año 2014, casi 10 años atrás”, expresó el Ing. Encina.

Cabe recordar que el 3 de diciembre de 1973 firmaron, en el salón Independencia del Palacio López, el Tratado de Yacyretá, el entonces presidente de Paraguay, Alfredo Stroessner, y la vicepresidenta de Argentina, María Estela Martínez de Perón, en vista a que el mandatario, su esposo Juan Domingo Perón, estaba aquejado de una fuerte bronquitis.

Statu quo es por la falta de voluntad, sostiene exjefe

“La difícil y crítica situación de la EBY se debe a la falta de voluntad o incapacidad de los anteriores administradores de la EBY para resolver los principales problemas”, manifestó el exjefe técnico de la entidad, Ing. Leopoldo Melo.

Contó que durante los 24 años que estuvo en la Central Hidroeléctrica trabajando juntamente con los argentinos, siempre notó un espíritu negativo entre nuestras autoridades. “Nunca intentaron arriesgar nada en modificar el statu quo por temor a perder la dependencia económica-financiera mendicante que se tiene del Gobierno argentino”, cuestionó.

Añadió que los argentinos son altamente beneficiados por el statu quo vigente al seguir aprovechando el 93% de la producción de energía eléctrica de la Central. “Valiosa porque la exportación de esa energía al mercado de Brasil representa costos mayores a US$ 100 por cada MWh que se transfiere utilizando los generadores de la Central”, expresó.

Señaló también que sin Yacyretá, Argentina no podría negociar y exportar energía a otros países de la región y tener altos ingresos paralelos a la EBY. “Este es apenas uno de los motivos por el cual no quieren arreglar la situación financiera, ni mucho menos el Anexo C, para tener una tarifa decente que pueda permitir a la ANDE retirar el 100% de la energía que nos corresponde”, dijo el Ing. Melo.

Sostuvo que la supuesta deuda por las obras fue aumentada intencionalmente con intereses unilaterales e ilegales para someter al Paraguay a una extorsión permanente. “De ahí el atraso de más de 9 años del vencimiento del Anexo C, que representa las bases financieras y prestación de los servicios de electricidad, demostrando soberbia al no cumplir el punto VII del Anexo C del Tratado de Yacyretá, para la revisión de dicho anexo porque simplemente no le conviene a la Argentina”, puntualizó.

Por tanto, aseguró que el actual Gobierno paraguayo debe cambiar urgentemente esta situación. “Tras una reunión con el presidente Santiago Peña quedé confiado en que tomará las decisiones adecuadas, con la mente puesta en un mejor aprovechamiento de la abundante energía”, añadió.