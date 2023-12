Organizaciones civiles cuestionan que no se contrate nuestro 50% de Itaipú

Las organizaciones civiles manifiestan en un comunicado que el presidente de la República, Santiago Peña, no intenta ejercer la soberanía hidroeléctrica, pese a existir condiciones ideales, como el hecho de que la deuda de Itaipú es cero y el costo real del servicio es mínimo, “por lo que la ANDE podría haber contratado el 50% que nos pertenece con casi el mismo dinero que ahora le pagará a Itaipú por contratar mucho menos, según la ilícita tarifa intermedia”.

Aseguran que si ANDE contratara el 50% de la potencia instalada de Itaipú, al costo del servicio, podríamos consumir toda la energía que requiera el mercado interno y exportar a precio de mercado lo que no vamos a consumir.

Además, señalan que en el Brasil está Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, quien ya dio su acuerdo en el 2009 para que la ANDE pueda exportar la energía de Itaipú que no consumamos al mercado brasileño, a precio de mercado, e incluso a terceros países desde el 2023. “¿Por qué Peña no le dice al presidente brasileño algo tan sencillo como: ‘Lula, vamos a aplicar el acuerdo que vos firmaste con (Fernando) Lugo y vamos a exportar a precios de mercado’. ¿Acaso Lula negaría lo por el firmado? Peña curiosamente no lo hace, negándose a ejercer la soberanía”, critican.

Firman el comunicado Itaipú 2023 Causa Nacional; Itaipú es también Soberanía; Sociedad y Desarrollo (SYD); Iguales, Soberanía y Resarcimiento en Itaipú; Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias (CIPAE); Escuelita Patriótica; entre otros.