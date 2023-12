Santiago Peña defiende tren, sin aclarar las condiciones financieras

El presidente de la República, Santiago Peña, aseguró que las condiciones financieras para la instalación del tren de cercanías que unirá las ciudades Asunción e Ypacaraí son mejores que las contenidas en el plan del gobierno anterior, pero no detalló cuáles son esas ventajas.

Las declaraciones las brindó ayer, ante la lluvia de críticas de la oposición, durante el tratamiento del proyecto de ley en Cámara de Diputados, que finalmente fue sancionado.

La máxima autoridad del Poder Ejecutivo se presentó a la sala de prensa de Mubuvicha Róga para agradecer a los trabajadores por el acompañamiento en la comunicación y accedió a responder “dos preguntas como un corolario de estas fiestas”. Así fue que se le abordó sobre la preocupación sobre el tren y que con él, se repitan errores registrados en las obras del metrobus.

“El caso del metrobús ha generado un desenlace que no es el mejor. A mi me ha tocado acompañar ese proyecto, conozco de su fundamento, lastimosamente no prosperó y esto en gran medida por dificultades técnicas y contaminación política que tuvo el proyecto”, manifestó.

Seguidamente, recalcó que esa experiencia “no debería llevarnos a no hacer nada”.

Seguidamente, señaló que la decisión de concretar el operativo en Tacumbú no fue fácil y que similar escenario se plantea al analizar el proyecto del tren, pues ese plan ya había sido tratado en el Congreso en el período anterior.

“Revisamos el proyecto, encontramos que tenía algunas áreas que podía mejorar, entonces nos sentamos con el gobierno de Corea, mejoramos las condiciones financieras, hicimos algunos ajustes y se obró un proyecto que nos daba a nosotros mayor certeza del éxito”, dijo.

Indicó que se continuará con la ejecución, que será un trabajo entre Paraguay y Corea del Sur.

Tren de cercanías: critican que ley sea “un cheque en blanco”

Durante en el tratamiento en el Senado y Diputados, la oposición cuestionó que la ley es un “cheque en blanco”, pues autoriza condiciones especiales para la firma de un acuerdo que no se encuentra a la vista, ni el estudio de factibilidad, costo, demanda, entre otros datos técnicos.

El punto más sensible, y que se califica como de riesgo alto, es el hecho de que no se dispone del 100% de la zona de obra liberada, pues en área urbana de Asunción y Luque hay edificaciones que pisan la franja de dominio de las vías del tren, línea que será utilizada en este proyecto.