Recaudaciones aumentaron 5,7% en y sumaron US$ 4.400 millones en 2023

La renovada dirección recaudatoria reportó al cierre de este año ingresos por G. 32,77 billones (US$ 4.400 millones) equivalente a casi 10% del Producto Interno Bruto (PIB), de los cuales, el 58% corresponde a la Dirección de Impuestos Internos (ex Tributación). La DNIT proyecta alcanzar G. 19,08 billones (US$ 2.607 millones) para el cierre de este año, que representa un incremento del 6,7% comparado al cierre del año 2022, detalló ayer el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) Oscar Orué durante la presentación de los datos en el informe de rendición de cuentas.

En este punto, el director de la DNIT resaltó que los impuestos directos (aquellos que se refieren a las rentas) tuvieron una participación del 55% sobre el total de recaudaciones, superando por primera vez en la historia de Tributación, a los impuestos indirectos (IVA, consumo) que tuvieron una participación del 45% sobre el total. Orué aseveró que este comportamiento de las recaudaciones es fruto de las modificaciones introducidas en Ley 6380/20 de Modernización y Simplificación Tributaria.

Más contribuyentes

El titular de la nueva dirección de recaudaciones también mencionó que en este año se incorporaron a la base tributaria unos 62.000 nuevos contribuyentes, con los cuales a la fecha totalizan 1.106.957 este año. Según el titular de la DNIT estos nuevos aportantes del fisco es fruto también de la reactivación económica y la confianza en las políticas de formalización.

Por otra parte, Orué también destacó que desde la creación de la DNIT (agosto) que fusionó la SET con Aduanas (agosto a noviembre de este año), se registra un aumento del 9% en las recaudaciones del fisco, esto comparado con el mismo lapso de tiempo (agosto - noviembre 2022), con lo cual, según Orué ya se pueden apreciar los primeros resultados de la fusión.

Dirección de Aduanas

Según el detalle brindado por el director de la DNIT, los ingresos provenientes de la Dirección de Aduanas generan el 42% de los ingresos tributarios y alcanzaron en el último año, G. 13,74 billones (US$ 1.883 millones). Esta cantidad ingresada a través de los impuestos aduaneros representan un aumento del 4,6% con respecto al 2022.

Cabe mencionar que en el 2022, la economía paraguaya fue muy afectada por la sequía principalmente en los componentes del secor agropecuario, industrial y energía por lo que el PIB exhibió apenas un crecimiento del 0,8%. El menor crecimiento afectó también las recaudaciones del fisco y lo que podemos ver este año es el efecto del repunte económico (4,5%) que también se ve reflejado en las recaudaciones del fisco.

Lucha contra el contrabando y la evasión

El titular de la DNIT también detalló sobre las operaciones de incautaciones por contrabando, por valor aproximado de G. 55.000 millones.

Entre los principales rubros incautados mencionó combustibles (295.000 litros), productos frutihortícolas (447.650 kilogramo), productos cárnicos 44.520 kilogramos; aceites comestibles (77.587 kilogramos), 291 medios de transporte, 21386 productos electrónicos. Lucha contra la evasión tributaria, se detectó defraudaciones por más de US$ 100 millones este año.