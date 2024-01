Itaipú ya está con restricciones administrativas porque no define su tarifa 2024

La Determinación Provisoria y Temporal que funcionó en los últimos años, porque Itaipú demoró en definír su tarifa, esta vez no fue aprobada, confirman en la entidad. “Sin tarifa no hay presupuesto, sin presupuesto no se puede ejecutar... salvo una medida provisoria que hoy por hoy no se dispone”, explicó el asesor de comunicación de la oficinas paraguayas de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco.