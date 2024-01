“Parxin es una empresa de maletín”, afirma diputado Raúl Benítez

La postura que tiene el diputado Raúl Benítez del Partido Encuentro Nacional (PEN) es que el criticado consorcio Parxin “está generando un negocio y quiere convertirse en una empresa”. Para él se trata de una empresa de maletín y solo especula.

Durante un encuentro en el Congreso Nacional se debatió ampliamente el caso Parxin con concejales de Asunción y con legisladores. “Suspender el contrato que tiene vicios desde el arranque puede ser solo un salvavidas”, considera.

En ABC AM 730 criticó que Parxin haya implementado el sistema de estacionamiento tarifado desde enero cuando hay pocos vehículos y que la aplicación falló. Por un lado le dijeron que la suspensión es indefinida pero otros le dijeron que dura solo 15 días. Se analizan los elementos para rescindir.

Señaló que Nelson Mora, jefe de Gabinete del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, reconoció en la reunión de hoy que no se cumplió con la app, no hay claridad en la facturación con Bancard y el porcentaje que se le aplica. También que no terminó la colocación de la señalización y carteles. “Es peligrosa la suspensión”, resaltó.

No está de acuerdo con plan de comuna asuncena para mejorar sistema de transporte

Benítez dio detalles de otros temas abordados como el de la movilidad pública u opciones que debería tener el ciudadano.

“Debe haber alternativa a la movilidad, que es un tema pendiente. No hay alternativa con un actual transporte ineficiente. Personas se endeudaron para tener un auto”, lamentó.

Comentó que autoridades de la comuna le hablaron de un plan de unir a todas las empresas internas de la capital en un consorcio y que dependan del Viceministerio del Transporte. Pero pronostica que se repetirán los mismos vicios anteriores del sector transporte.

“Se les mete a los buses en el mismo corredor donde todas las empresas compiten y lo que deben hacer es una distribución”, manifestó. Le hablaron de los corredores de las avenidas Artigas, Mariscal López y Eusebio Ayala.