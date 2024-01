Oxilia resalta aspectos positivos de la negociación con Brasil

El PhD en Energía, Victorio Oxilia, dijo que la diferencia con relación a los valores finales de una tarifa para el año 2024 continúa entre Paraguay y Brasil, y esta vez fue confirmada al más alto nivel. “Si bien se reconoce esa diferencia, ambos presidentes son conscientes -y lo declaran públicamente- de que la revisión del Anexo C llevará aún acuerdo más estable; saben que este tema de la tarifa, si bien es importante, y urgente, es solo la antesala de un acuerdo más relevante, más equilibrado”, manifestó.

Recordó que, de acuerdo con el actual Anexo C del Tratado de Itaipú, la tarifa de la entidad debería ser de poco más de 9 US$/kW-mes. “Cualquier valor arriba de esa tarifa genera enormes excedentes económicos que deben ser distribuidos de manera igual entre ambos países. Como ese excedente tiene mayor contribución de parte de los brasileños y la distribución del resultado es igual para ambas partes, entonces, en las condiciones actuales, el conseguir excedentes es más favorable para Paraguay. Esa es la tesis que defiende nuestro país; y está muy bien”.

Para tener idea de esos excedentes, detalló que por cada dólar adicional al valor de 9 US$/kW-mes se generan excedentes del orden de US$ 150 millones. “Esto significa que si la tarifa del 2024 fuera la misma que la del 2023 se generarían cerca de US$ 1000 millones de excedentes, que serían distribuidos en partes iguales: US$ 500 millones por año. Este valor sería el mayor valor de beneficios adicionales al Tratado al que Paraguay tendría acceso en toda la historia de Itaipú”, puntualizó. Por tanto, resaltó que lo que busca el gobierno nacional es elevar ese valor, lo cual es muy difícil, pero no imposible.