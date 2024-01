Exportaron al Brasil el 26% de la energía de Yacyretá

En los 24 primeros días de enero de este año, la tasa paraguaya de aprovechamiento de la energía de Yacyretá - generado en ese lapso - fue del 15%, según fuentes independientes del sector energía. El sistema argentino, la energía que tuvo como destino final al consumidor argentino, usó el 59%, según la misma fuente.

Si sumamos la cantidad que retiró la ANDE de la central paraguayo/argentino, concluiremos que, llamativamente, falta el 26%.

El Íng. Axel Benítez, especialista del sector y porfiado observador de estos indicadores en ambas binacionales, apunta que ese 26% fue exportado por nuestros socios al Brasil, a través de la estación conversora de Garabí, en la frontera argentino-brasileña.

El desteñido mito según el cual el disfrute de la energía de Yacyretá es una atribución exclusiva de paraguayos y argentinos, por la reiteración del hecho denunciado - la exportación de la energía de Yacyretá, desde Argentina, al Brasil- por lo visto solo forma parte de las creencia de los gobiernos paraguayos de turno.

Millonario crédito para la Argentina en tanto solo 24 días

Según las conclusiones del Ing. Benítez, con estas actividades de exportación real de la Argentina, no las de “cesión” al Brasil y la Argentina que siempre permitió el Paraguay, pero que en la literatura oficial inscriben como “exportación”, les acreditó nada menos que US$ 23,8 millones. Benítez utilizó en sus cálculos una tarifa de US$ 70/MWh (1MWh = 1000 KWh) para llegar a esa conclusión.

En otras palabras, nuestros socios en Yacyretá se acreditaron en su relación comercial-eléctrica con el Brasil, US$ 23,8 millones en los 24 primeros días de enero.

No debe descartarse la posibilidad de que en ese flujo de MWh hacía el Brasil, hayan viajado los provenientes de la “cesión paraguaya” que aprovecha Argentina, o sea no solo los MWh que corresponden a la mitad argentina.

Tampoco seamos amnésicos a la hora de recordar que nuestros socios por partes iguales en Yacyretá hace un buen tiempo, no pagan al Estado paraguayo por el usufructo de la ingente cantidad de energía que le “cede” el Paraguay, además de otras morosidades, como las que se registran en la hora de pagar las facturas que mensualmente les envía la entidad en su condición ente binacional, concesionaria de la hidroeléctrica.

Solo fue una rara especie de amenaza

La “explosión de soberanía” del gobierno de Santiago Peña en setiembre del año pasado, cuando amenazó con que el Paraguay retiraría toda la energía que le pertenece en Yacyretá, hoy, cinco meses después, está demostrado que solo se trató de eso, de una rara especie de amenaza.