En 29 años de operación de Yacyretá, Argentina utilizó el 93% de su energía

El Tratado de Yacyretá se firmo el 3 de diciembre de 1973, siete meses después de la suscripción del Tratado de Itaipú, y fue puesto en vigencia el 27 de marzo de 1974.

A pesar de que el Art. XVI del Tratado manifestaba “el empeño” de las Altas Partes Contratantes para ponerla en servicio en 1981, ese paso no pudo darse antes de agosto de 1994, cuando libraron al servicio sus dos primeras unidades.

O el empeño fue insuficiente o influyeron otros factores, que no abordaremos en esta publicación, porque entre la fecha inicial pretendida y la real para la “puesta en servicio”, perdieron 13 años, cuyo costo financiero también debe aclararse algún día.

En el Art. I del tratado, los países firmantes cristalizaban los siguientes propósitos del Tratado: “el aprovechamiento hidroeléctrico, el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río Paraná, la altura de las isla Yasyretá y, eventualmente, la atenuación de los efectos depredadores de las inundaciones producidas por crecidas extraordinarias. En el Art. III el objeto de la Entidad Binacional: poner las obras en funcionamiento y explotarlas como una unidad desde el punto de vista técnico y económico”.

En 29 años generó una cantidad 22 veces mayor al consumo paraguayo

Si exploramos el resultado principal de este proyecto: el aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná, según informes extraoficiales, porque las oficiales, desde la asunción del nuevo gobierno, inexplicablemente, ignoraron esa tarea que la anterior administración del ente atendía con regularidad, sabremos que la central registra una producción acumulada de 440.344 GWh (1 GWh = 1000 KWh), cantidad 22 veces superior a la que demandó el mercado paraguayo en 2023.

Si intentamos cuantificar esa cantidad, y multiplicamos por su tarifa actual - somos conscientes de que la misma es política - obtendríamos como resultado la siguiente cantidad US$ 22.028.300.000; luego sería una exageración multiplicarla, por ejemplo, por US$ 70/MWh, que fue el valor promedio de la exportación Argentina al Brasil de la energía de Yacyretá en enero último, o US$ 190/MWh, la tarifa de exportación del Brasil a la Argentina en la crítica coyuntura actual de superdemanda electricidad que enfrenta.

Entonces, con esa cantidad de energía producida, el ciudadano de a pie tiene derecho a preguntar, ¿por qué no se pagó la deuda que aún le imputan a la entidad binacional e inclusive al Paraguay?

El segundo aspecto que debe atenderse es el nivel de aprovechamiento de esa energía y, de nuevo, según las fuentes a las que consultamos, sabemos que el Paraguay, en todo ese lapso, utilizó 32.222 GWh, el 7,31%, en tanto que el sistema argentino aprovchó 408.344 GWh, el 92,69%. Luego queda claro que el beneficio argentino con Yacyretá fue abrumadoramente superior al que obtuvo el Paraguay.