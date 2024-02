Ministerio de Economía transfirió G. 172.000 millones a gobernaciones y municipios

El Ministerio de Economía informó ayer que en el primer mes del año las 17 gobernaciones recibieron G. 114.626 millones (US$ 15,7 millones) y 23 municipalidades, G. 57.730 millones (US$ 7,9 millones), lo que hace un total de G. 172.356 millones (US$ 23,6 millones al cambio vigente).

El informe del MEF no menciona, pero según los datos de la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM), en el caso de las gobernaciones la de Alto Paraná solo percibió recursos del Tesoro, no los demás ingresos como royalties, Fonacides, IVA, juegos de azar que sí recibieron los demás 16 departamentos.

Con respecto a las municipalidades, los datos revelan que de las 263 que existen en el país, solo 23 recibieron los recursos, lo que implica que el 91,2% no habría presentado la rendición de cuentas requerida para que el Ministerio de Economía transfiera los recursos.

Esto se deduce del informe emitido por la cartera, que destaca que las entidades deben presentar rendición de cuenta e informes cuatrimestrales para recibir las transferencias correspondientes, las cuales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la Ley N° 7228/2023 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ejercicio Fiscal 2024″, y su Decreto Reglamentario N° 1092/2024.

“El incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros, hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidas en las normativas vigentes”, afirma la cartera.

Asunción no recibe un guaraní desde hace años

Entre las comunas que no recibieron los fondos se encuentra desde hace años la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente cartistas Óscar “Nenecho” Rodríguez, debido a que no cumple con la transferencia del 15% de la recaudación del impuesto inmobiliario para los municipios de menores recursos, que está establecida en la Constitución Nacional.

“Nenecho” Rodríguez había planteado al entonces Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía, un plan de pago fraccionado para saldar un año de deudas, a fin de recibir las transferencias del Tesoro para invertir en obras, mobiliario y alimento escolar, según dijeron en su momento.

Hacienda, sin embargo, le respondió que la propuesta solo podría implementarse a través de una ley especial, porque se trata de una disposición constitucional.

Ante la negativa de la cartera fiscal, el año pasado a través del senador colorado cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna, se planteó que la ley de medidas extraordinarias de gestión contemplara que las municipalidades de Asunción y Mariscal Estigarribia reciban los recursos sin las exigencias de cumplimientos de transferencias pendientes a organismos y entidades del estado, lo que finalmente no prosperó.

En ese entonces, los datos manejados por parlamentarios de la oposición durante la plenaria indicaban que Asunción tenía acumulado recursos, incluyendo administraciones anteriores y actual, por G. 207.727 millones (US$ 28,4 millones al cambio vigente).