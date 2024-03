Las reservas monetarias suben a US$ 10.403 millones

De acuerdo con las cifras oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP), en el segundo mes del año hubo un aumento de US$ 462 millones en las reservas monetarias del país, que se debió principalmente al mayor ingreso de divisas por exportaciones y colocación de bonos en el exterior.

Así como en el 2023, para este periodo se espera que las reservas sigan en aumento a considerar por las buenas expectativas que hay en el rubro de la soja. No obstante, también hubo una buena participación del Banco Central en lo que se refiere a intervenciones para frenar picos en el tipo de cambio.

Según el reporte oficial, la mayor parte de los recursos (93%) están depositados en dólares, unos US$ 9.675 millones, mientras que un 5% de los recursos están en oro. Según datos del BCP, se cuenta con reservas en oro por alrededor de US$ 534 millones en la actualidad, y unos US$ 193 millones en otras colocaciones e inversiones del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.

Incremento de exportaciones

El incremento de los ingresos por exportaciones el año pasado también incidió en un repunte de las reservas y ese mismo efecto también se observó en los primeros meses de este 2024.

De acuerdo con el reporte de comercio exterior del Banco Central, las exportaciones registradas representaron el 65,8% del total, alcanzando US$ 880,2 millones, superior al 64,4% del valor acumulado en enero del 2023. El incremento observado en las exportaciones registradas se encuentra explicado principalmente por mayores envíos de granos de soja, energía eléctrica y harina de soja.