Itaipú: “Nos enteramos a través de la prensa brasileña de las conversaciones”, cuestiona senador

La ciudadanía y todos los sectores sociales que la conforman coinciden en que la cuestión de Itaipú debe ser una causa nacional, y el gobierno dice que lo es, “pero resulta que es una causa nacional que desconocemos los paraguayos”, cuestionó el senador nacional Rafael Filizzola. Fue durante la sesión de la Cámara Alta, el jueves último.

Indicó que mientras el gobierno encabezado por Santiago Peña no comparte la información necesaria con la ciudadanía, en Brasil son de dominio público sus reclamos y expectativas respecto a la tarifa de Itaipú para el año en curso.

“Una causa nacional necesita un diálogo nacional sobre lo que esperamos que suceda con nuestra energía. No conocemos las intenciones ni expectativas del Gobierno”, manifestó.

Agregó que al parecer, nuestros negociadores esperan mayores precios, pero sin explicar para qué. “Se está evadiendo el debate sobre la utilización de estos recursos públicos. ¿Por qué no se discuten alternativas? A lo mejor mucha gente prefiere precios más bajos que permitan atraer inversiones y ampliar la cobertura, que permitan mejores precios en la energía para todos los compatriotas”, sostuvo ante sus colegas.

Filizzola recordó que un expresidente de la ANDE decía: “bajemos los precios y vendamos a precio de mercado en mercado internacional, inclusive al Brasil”. “En lo personal, sin información disponible, no sé qué camino hay que seguir, pero sé que hay mucha gente con valiosos conocimientos que han estudiado el tema y que pueden darle al gobierno instrumentos valiosos para una negociación exitosa”, dijo.

Bien estratégico

El senador destacó que la energía es para el Estado paraguayo sobradamente uno de los bienes más estratégicos por lo que no le parece lógico que no exista dialogo. “Fueron también los exponentes del actual gobierno los que impulsaron el juicio político de Mario Abdo por el acta secreta, porque consideraban que no debía ser secreta. Han habido demasiadas entregas en negociaciones anteriores”, recordó.

Como antecedente, mencionó que el acuerdo Lula-Lugo fue una negociación compleja. “Lo que la gente olvida de esa negociación es que los partidos que formaban parte del gobierno hablaron con los partidos de la coalición en Brasil, los sindicatos paraguayos conversaron con sindicatos brasileños, exponentes de la sociedad paraguaya con exponentes brasileños; la prensa acompañó exponiendo los derechos paraguayos, es decir, fue una causa nacional”, puntualizó.